Ahora que sabemos que Fani y Christofer han puesto punto y final a su relación sentimental hemos recordado unas palabras que Rafa Mora tuvo para las cámaras de Europa Press hablando, precisamente, de una 'crisis sentimental' entre ambos. El colaborador de televisión sembraba la duda -en el cumpleaños de Carla Vigo, el pasado 14 de octubre- sobre una posible ruptura, pero... ¿qué información le llegó a él?

Rafa nos desvelaba por aquel entonces que Fani y Rubén Sánchez han podido tener una noche de pasión: "No sé la situación de Fani pero Rubén sé que está soltero y según me cuentan, subió mucho la temperatura entre ellos dos".

Y ¡atención! porque aquí va la bomba, según unos conocidos del colaborador, le contaron que los jóvenes coincidieron en un local y hubo más que palabras entre ellos: "Coincidió en un local, Rubén ya no tiene pareja y según dicen las malas lenguas, hubo un roneo brutal".

Hace varias semanas, Rafa ya sembraba la duda confesando que no sabía si Fani seguía manteniendo una relación sentimental con Christofer porque hace mucho que no le ve por el trabajo de ella: "De hecho, no sé si no viene con Christofer porque no están o porque no le deja a Christofer que venga". Eso sí, el colaborador tenía unas bonitas palabras para el exconcursante de 'La isla de las tentaciones': "Pues no sé lo que pasará, yo a Christofer le tengo un cariño especial porque no hay un hombre en el mundo que tenga más paciencia que él".