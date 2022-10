Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Pero eso no quiere decir que la "influencer" se haya quedado en el paro: estos son sus proyectos.

Lo primero que habría que explicar son los motivos del veto a Sofía Suescun. Por el momento no ha trascendido una versión oficial. Si bien, varios medios digitales han apuntado a que todo tiene que ver con la agencia de representación de la modelo. Supuestamente Telecinco le pidió que firmase con una compañía afín a ellos y ella se negó. Es desde entonces cuando Sofía Suescun no habría recibido más llamadas de la cadena.

Pero eso no quiere decir que Sofía Suescun esté mano sobre mano. Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.