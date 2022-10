Rafa Mora es, sin lugar a dudas, uno de los tertulianos de "Sálvame" más presumidos. Por eso, siempre acude al plató acompañado de un neceser en el que guarda algunos artículos de aseo. Ahora se ha sabido lo que lleva ahí dentro. Una pista: solo una de las cosas que lleva cuesta más de 200 euros.

Rafa Mora mostró lo que lleva en el neceser que siempre le acompaña en el plató a una compañera, que lo colgó en su cuenta de TikTok. Lo primero que mostró fue un perfume. "Siempre hay que ir bien perfumado", destacó el tertuliano, antes de enseñar a la cámara el exclusivo frasco de colonia que usa: Tom Ford Tobacco Vanille. "No sé si lo podrán comprar", dijo en alusión al alto precio del producto, que se vende por más de 200 euros.

No es lo único que Rafa Mora esconde en su neceser negro. También su cartera, estilo billetera de piel negra. "Llevo el DNI. El otro día me hice la foto nueva y ya soy un hombre. Me sorprendió el cambio", reconoció el tertuliano, que saltó a la fama en el programa "Hombres, mujeres y viceversa".

Siguió sacando cosas Rafa Mora del neceser. "Un cargador. Porque nunca sabemos cuándo vamos a volver a casa. El móvil es una herramienta de trabajo indispensable", afirmó sobre los dispositivos que los miembros de "Sálvame" usan incluso en directo y ante de las cámaras para comunicarse con sus fuentes o realizar publicaciones en redes sociales.

Rafa Mora da mucha importancia a la estética. Se cuida mucho. Por eso, también lleva en su neceser barritas energéticas de proteínas, a fin de contar con un tentempié saludable para todas esas horas de trabajo.

Por supuesto, en el neceser también llevaba objetos personales como las llaves de su casa y unos auriculares. También un peine. "Esto es que durante mucho tiempo, como sabéis, no nos maquillaban y no nos peinaban y todavía lo tengo aquí", confesó.