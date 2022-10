First Dates no siempre acaba convenciendo al público. Si bien la mayoría de los comensales acuden a encontrar el amor -con más o menos suerte-, la forma de ser de algunos participantes resulta chocante para la audiencia, que en varias ocasiones se ha lanzado a las redes sociales para acusar a ciertos comensales de fraude.

La realidad es que, para poder participar en el programa de citas, los candidatos deben pasar por un formulario sobre compatibilidad y gustos para buscarle una pareja afín con la que puedan cuadrar y tener cierta química. Carlos Sobera, presentador del programa y encargado de presentar a cada asistente a su cita, es partícipe de esas primeras impresiones e incluso rechazos directos.

En uno de los últimos programas acudió a la cita Sole, una chica que buscaba el amor, aunque con una característica que llamó la atención de su cita al enterarse: en su cuerpo conviven varias personalidades. Aunque en el programa solo se expusieran dos de ellas, Sole ha comentado a través de su perfil de Tik Tok que realmente salieron otras más, aunque First Dates no las emitió. A través de su cuenta en esta red social ha querido explicar a sus seguidores su realidad, no sin antes lanzar un mensaje a todos aquellos que la estaban acusando de fraude.

"Vamos a contar nuestra experiencia mis personalidades y yo en el programa", decía Sole al empezar el vídeo, que también ha querido aclarar que "no se avergonzaba de admitir que había pasado por tratamientos psicológicos y psiquiátricos y que actualmente sigue acudiendo". En el siguiente vídeo ha entrado de lleno en las aclaraciones en cuanto a las críticas, basadas la mayoría en, tal y como ha dicho: "decir que soy una falsa porque hablo con mucha coherencia y que por eso es imposible que yo padezca un trastorno de salud mental". Sole ha respondido acerca de los estigmas sociales en torno a la salud mental: "No se lo que os han vendido que son los problemas de salud mental pero os puedo asegurar que son algo normal y en cada persona es diferente". La comensal de First Dates, cuyo programa se grabó hace meses, ha concluido el vídeo con un mensaje: "No por ello la persona es menos válida, creo que las personas son menos válidas por juzgar".