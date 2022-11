Maite Galdeano no pasa por su mejor momento de salud. La madre de Sofía Suescún anunció este verano que padecía cáncer de sangre desde hace tiempo. Ahora, la ex de "Gran Hermano" ha tenido que pasar por el hospital. Tras ser sometida a unas pruebas le han diagnosticado una nueva dolencia: anemia.

La noticia la dio a conocer su yerno, Kiko Jiménez, que fue quien la llevo al hospital. Después de un tiempo de pruebas, el propio Jiménez colgó un "story" en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver perfectamente a Galdeano explicando qué es lo que le pasa. Esto dijo sobre su analítica: "Descompensadísima como siempre, es propio de la enfermedad (cáncer en la sangre)", comenzó explicando, antes de abundar sobre el diagnóstico: "Hoy no me van a hacer sangría porque no lo necesito, pero estoy anémica".

Dadas las circunstancias, los médicos le han recetado hiero, "pero muy poco". "Lo tengo que tomar muy poquito y bajo supervisión de la hematóloga porque me puede dar un trombo", se explayó.

Tras escuchar el diagnóstico, Kiko Jiménez, totalmente sincero le dijo: "Una enfermedad más a sumar".

¿Quién es Maite Galdeano?

De 53 años y natural de Pamplona (Navarra), Maite Galdeano se hizo famosas en la decimosexta edición de "Gran Hermano", el de "Los secretos". Participó con su hija Sofía Suescún, pese a que fingía ser la progenitora de Suso Álvarez.

Aunque fue una de las favoritas del público de aquella edición, Maite Galdeano resultó ser la primera expulsada. Fue también la protagonista de uno de los momento más polémicos, después de que recomendase a su hija Sofía que se acostase con Suso en el programa a fin de ganarse el favor del público.

Tiempo después, cuando Sofía Suescún acudió a "Mujeres y hombres y viceversa" también la acompañó.

Actualmente, y por lo que publican unos y otros a través de sus redes sociales, Maite Galdeano mantiene una relación estrecha con su hija Sofía Suescún y su yerno Kiko Jiménez, habitual colaborador de programas del corazón.