Los "realities", desde el primer "Gran Hermano", han sido siempre un buen caldo de cultivo para los noviazgos. De hecho, casi se podría decir que es raro en el que no aparece una nueva pareja. Y eso es lo que puede haber pasado en "Masterchef Celebrity", a juzgar por uno de los clips que la propia cuenta oficial del "talent" ha colgado en Twitter.

La cosa gira en torno a la relación entre Manu y Patricia Conde. A la hora de sortear las parejas para realizar una prueba por dobles, el jurado comenzó a bromear con Manu Baqueiro, Patricia e Isabelle sobre cómo se iban a repartir. "Manu está loco por Patricipa y por Isabelle, pero ella está recién casada", aclaraba con cachondeo Pepe.

El caso es que finalmente fueron Manu y Patricia los elegidos para hacer el binomio. Y sobre ello preguntaron a Patricia Conde en esos apartes que ruedan con los concursantes fuera de cámara. "No sé si el roce hace el cariño o no, pero en otros casos que yo he vivido en el pasado, sí. Lo confirmo, el roce hace el cariño", sentenció ella.

Luego, volvieron a emitir un corte en el que también, en esa sala paralela en la que se ruedan testimonios, fueron grabados Patricia Conde y Manu. "Vamos a llevarnos súper bien", dijo él, enfundado ya en una chaquetilla que parecía diseñada para siameses. "Va a ser un desastre", concluyó ella.

"Masterchef Celebrity" es, sin lugar a dudas, uno de los grandes ases de TVE. La cadena pública encontró en este formato un auténtico gancho para todos los públicos que a partir de la próxima temporada prevé exprimir aún más.

Tras las quejas de los usuarios, que señalaban continuamente en redes sociales que los programas acaban muy tarde para emitirse un día entre semana, TVE ha decidido trocear en dos partes los episodios de la edición de anónimos, que ahora se pasarán dos días a la semana. De esta manera, el ente público quiere contentar a unos fieles telespectadores que, todo sea dicho, tenían que aguantar hasta la madrugada para conocer quién era el expulsado de cada gala.

Y no sólo eso. TVE también anunció recientemente la renovación de una nueva edición del formato con famosos y una más en Navidad que, presumiblemente, estará protagonizada por niños.