No todo lo que se ve en las cámaras es cierto. Eso es algo que, más o menos, todo el mundo tiene claro. Especialmente cuando se trata de programas con formato "reality". Pues esto ha venido a confirmar una exconcursante de "La isla de las tentaciones", que ha relatado lo duro que resulta el rodaje del programa y los horarios que manejaban.

"La isla de las tentaciones" fue todo un boom televisivo en 2020. Su estrenó fue poco antes del inicio de la pandemia y se volvió un auténtico "boom" durante los meses más duros del confinamiento. La mecánica era muy sencilla: unas parejas acudían a una isla y les separaba: chicos por un lado y chicas por otra. Con ellos, otros hombres y mujeres solteros que buscan ligar con los emparejados. Puro salseo, vaya.

A esta dinámica se suman hogueras, que son momentos en los que los emparejados reciben algunas informaciones sobre lo que están haciendo sus cónyuges en el otro lado. Las situaciones de tensión vividas son fáciles de imaginar.

Hasta ahora, lo fácil era ponerse en el lugar de los que iban con pareja que, a su vez, eran los que más famosos se hacían al salir de la isla. Ahora, una de las "tentadoras" cuenta lo peor que les tocaba vivir. "Las citas duraban muchas horas", ha asegurado, sobre una situaciones de las que el telespectador solo ve horas.

No era lo único que se les hacía eterno. "Las hogueras normales duran mucho. Yo me he ido a dormir y me he despertado para recibir a los chicos. Me despertaba a las 4 o a las 5 de la mañana. Te maquillabas y dormías así (sin moverte). Solo querías dormir", relató sobre una incómoda situación a la que había que añadirle que algunos de ellos "venían llorando".

La tentadora que ha hecho estas declaraciones ha sido la pontevedresa Sabela Rodríguez, que fue una de las finalistas.

Habló sobre el asunto en el podcast de Local1923.