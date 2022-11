Con motivo del día de todos los santos, Isabel Pantoja ha querido enviar un año más flores a la tumba del que fue su marido, Francisco Rivera, con la frase "tu esposa y tu hijo" demostrando que el acercamiento entre madre e hijo sigue adelante y más aún desde que el Kiko Rivera sufrió hace unos días un ictus.

Y es que hace tan solo unas semanas, el Dj alarmaba a todos sus seguidores cuando inesperadamente era ingresado en el hospital tras sufrir un ictus. A pesar del susto, todo se quedó ahí ya que Kiko ahora descansa tranquilamente en casa mientras se recupera por completo. Pero algo que sin duda levantó muchas polémicas era saber quién había tenido intención de visitarlo de su familia más cercana, puesto que la relación con su madre y su hermana Isa es nula.

Él mismo fue el encargado de anunciar en sus redes sociales que ni Isabel Pantoja ni su hermana iban a ir a su casa a visitarlo, rompiendo así con todas las especulaciones y corroborando que la relación con su familia directa estaba más que perdida.

Pero parece que los problemas personales para Kiko no terminan. 'El programa de Ana Rosa' informa en directo de cuál es el estado de ánimo de Irene Rosales al ver que su marido Kiko Rivera no está siguiendo los pasos que le han establecido los doctores. Su amiga y colaboradora Marisa Martín-Blázquez comenta todos los detalles.

La periodista explica, tras ver las imágenes de Irene Rosales llorando en el vehículo, que la situación está superando a la mujer del DJ: "Irene está teniendo ciertos roces y desencuentros porque Kiko Rivera no está haciendo las cosas y deberes que los facultativos le han prescrito". Por otro lado, eso sí, la colaboradora añade: "Es cierto que Kiko está intentando dejar de fumar...".

Pese a que el hijo de Pantoja está intentando abandonar su adicción al tabaco, parece que su actitud está agobiando a Irene Rosales porque "no está haciendo ejercicio físico, iba a coger un entrenador personal y no lo hace" y tampoco está cumpliendo "el régimen de comida saludable". Unos malos hábitos que Kiko Rivera no está corrigiendo tras su ictus y que provoca que, según Marisa, "Irene se esfuerza por que todo esto lo consiga y Kiko hace caso... pero omiso".