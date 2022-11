Rafa Mora es, sin lugar a dudas, uno de los tertulianos de "Sálvame" más presumidos. Por eso, siempre acude al plató acompañado de un neceser en el que guarda algunos artículos de aseo. Ahora se ha sabido lo que lleva ahí dentro. Una pista: solo una de las cosas que lleva cuesta más de 200 euros.

Rafa Mora mostró lo que lleva en el neceser que siempre le acompaña en el plató a una compañera, que lo colgó en su cuenta de TikTok. Lo primero que mostró fue un perfume. "Siempre hay que ir bien perfumado", destacó el tertuliano, antes de enseñar a la cámara el exclusivo frasco de colonia que usa: Tom Ford Tobacco Vanille. "No sé si lo podrán comprar", dijo en alusión al alto precio del producto, que se vende por más de 200 euros.

No es lo único que Rafa Mora esconde en su neceser negro. También su cartera, estilo billetera de piel negra. "Llevo el DNI. El otro día me hice la foto nueva y ya soy un hombre. Me sorprendió el cambio", reconoció el tertuliano, que saltó a la fama en el programa "Hombres, mujeres y viceversa".

No obstante, Rafa Mora ha vuelto a estar en el punto de mira y el programa Fiesta, que presenta Emma García se ha visto obligado a consultar con la abogada del espacio para mostrar unas polémicas imágenes que han llegado a su poder. mma García comenzaba el ‘Fiesta’ reunida con la dirección del programa junto a Teresa Bueyes, abogada, ya que habían recibido unas brutales y comprometedoras imágenes de un colaborador de uno de los programas de Mediaset.

Tal era la gravedad de las imágenes que Teresa tuvo que abandonar el programa para consultar su emisión con el equipo de abogados de Mediaset. “Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo”, aseguraba Teresa Bueyes. Antes de terminar el programa y tras estar toda la tarde decidiendo sobre qué hacer y cómo actuar con estas delicadas y comprometedoras imágenes, Emma García volvía a hablar con teresa Bueyes, abogada del programa, que ya tenía una decisión:

“La consideración y decisión final a la que hemos llegado es que no se van a divulgar estas fotografías, no queremos destruir la imagen de esta persona porque creemos que 5 minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quién de la conformidad para emitirlas”.

Tras la decisión, en el plató de fiesta se debatía sobre el asunto y se especulaba sobre quién podía ser el protagonista.

Finalmente, Sergio Garrido, fotógrafo y el propietario de las imágenes, desvelaba el nombre del protagonista que causaba gran estupor en el plató: Rafa Mora. Tras desvelarse el nombre, Iván González desvelaba que había tenido la oportunidad de hablar con Rafa Mora. El colaborador del programa ha contado todo lo que sucedió la noche donde se produjeron las fotos y donde Rafa iba “pasado de copas”.

El colaborador de ‘Sálvame’ le ha contado a Iván que nunca se había encontrado así, como aquella noche, estaba desubicado y no descarta que le echasen algo en la copa que le dejó tocado.

“Rafa está preocupado, pero está preocupado básicamente por su familia… su familia, claro, se imagina lo peor”, explica Iván González en el plató de ‘Fiesta’.