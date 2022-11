Kiko Hernández ha pasado en los últimos meses de convertirse en uno de los tertulianos más guerreros e intocables del programa a ser noticia cada poco y foco de toda la atención de los colaboradores con múltiples polémicas sobre su pasado o su vida privada.

Hace tan solo unos días unas imágenes de sus hijas provocaron que el colaborador abandonara el plató visiblemente enfadado y dolido como nunca por unas imágenes que ha mostrado el programa. El programa hizoun análisis de las contradicciones de las palabras de Kiko H y se mostraron algunas portadas que ha tenido con "las personitas" más especiales para él, totalmente tapadas, pero esto no le gustó nada al colaborador, que salió del plató muy cabreado: "Mandé un comunicado después de esto, no. Cuando termine el tema de mis hijas...".

Jorge Javier y Kiko Matamoros fueron tras él para intentar tranquilizarle y que vuelva al plató. Su compañero le aseguró que "el programa ha sido cauteloso" con lo que ha salido. Pero él recuerda que en el comunicado pide que no se les emitan ni pixeladas: "Ese deseo lo sabe la dirección y el productor no hay nada más que decir. He entrado en todo, no es complicado para nada, creo que he sido generoso todo los días he hablado que podía haber dicho no hablo si se toca un tema que me duele digo hasta aquí, se acabó". Jorge Javier le pidió que "no sea bobo" y volviese al plató: "Era una gran pixelación. No te vayas no me hagas el número". Kiko Hernández finalmente volvió.

Ahora, el colaborador ha vuelto al centro de la polémica. Unos testigos acusaron a Kiko Hernández de llevarse 3.600 euros de ropa a cambio de una colaboración en un conocido centro comercial del centro de Madrid. Y, esta polémica, traía a colación un supuesto problema económico de Kiko del pasado.

Al parecer, habría pedido prestados unos 100.000 euros a alguien del equipo y habría tardado mucho en devolver el préstamos, sin embargo, el aludido lo desmiente. “Yo nunca he pedido dinero a nadie”, aseguraba. Y es que cuando esto pasó, hace siete años, tuvo una inspección de Hacienda, le reclamaban más de 700.000 euros, se acababa de comprar una casa y tenía otras cuatro hipotecas más. Se dispuso a pedir un préstamo al banco pero una “gran amiga” le dijo que no lo hiciera: “En ese momento me dijo que tenía un remanente y que me lo dejaba ella”.

La cifra no llegaba a 100.000 euros y daba aún más detalles: “No es cierto que no se lo devolviera, no es cierto que tardara mucho tiempo porque había unos plazos estipulados y se cumplieron mucho antes de que venciera”.

La polémica crecía en 'Sálvame', Kiko no quería dar el nombre y era la propia Belén Rodríguez la que se lo contaba a Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Sálvame' leía un mensaje en el que la colaboradora decía: "Está orgullosa de haberlo hecho y lo volvería a hacer". Emocionado, Kiko Hernández le respondía: "Y yo, en siete años que me he recuperado estupendamente, le dejaría eso y el doble".

Ahora queda por averiguar quién ha sido la persona que ha filtrado la información.