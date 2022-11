La Infanta Elena no gana para disgustos. Corinna Larsen vuelve a la carga. Inmersa en una batalla en los tribunales británicos con el Rey Juan Carlos por el presunto acoso que sufrió por parte del Emérito, la princesa alemana publicado un podcast de ocho capítulos en el que revela detalles íntimos y hasta ahora desconocidos de su amistad entrañable con el Emérito, al que tacha de "perturbador" y "despiadado".

La serie, que verá la luz al completo el próximo 7 de noviembre, refleja con todo lujo de detalles su tormentosa y apasionada relación con el monarca - incluyendo su mudanza a los alrededores de Zarzuela, sus conversaciones acerca de una posible boda y las múltiples infidelidades del padre de Felipe VI - y su posterior ruptura, cuando según Corinna fue advertida que "de no seguir las instrucciones podría morir en un túnel como la Princesa Diana".

Un podcast que deja de nuevo en la cuerda floja la imagen del Rey Juan Carlos y sobre el que la Infanta Elena prefiere no hacer ningún tipo de comentario. Continuando con sus compromisos al margen de la polémica que sacude a su padre, la Duquesa de Lugo ha viajado este miércoles a Sevilla acompañada por una amiga y ha sido a su llegada a la ciudad hispalense cuando le hemos preguntado por las nuevas revelaciones de la princesa alemana. 'Camuflada' bajo un sombrero tipo panameño y con la mascarilla quirúrgica tapando el resto de su rostro, la madre de Victoria Federica intentó pasar desapercibida pero, al no conseguirlo, recurrió a sus escoltas y a la seguridad de la Estación de Santa Justa para esquivar las cuestiones sobre Corinna y sobre los rumores de distanciamiento de su hija por su sobreexposición mediática.

Y es que parece que su hija ha tomado varias decisiones que no han gustado nada a la hermana del Rey Felipe VI. 'El programa de Ana Rosa' analiza la relación que existe entre Victoria Federica y la Infanta Elena. Al parecer habría discrepancias entre madre e hija por la vida que está llevando la hermana de Froilán y las últimas decisiones que está tomando. Paloma Barrientos explica que en estos momentos "hay muchas complicaciones" entre madre e hija y matiza que estas discrepancias "no vienen de ahora". La periodista comenta: "En lo que no está de acuerdo la infanta y tampoco su padre es en que Victoria haga una exposición pública a cosas que no se deben hacer, como ir en un patinete dos persona o aparcar un coche en sitios indebidos...".

Una vida de influencer, modelo y muy cerca del mundo nocturno que parece no hacer gracia a la hermana de Felipe VI. Sin embargo, Sandra Aladro toma la palabra para destapar la mayor de la preocupación de Doña Elena: "Hay un problema mayor, no viene solo por estar de fiesta o ser instagramer, es que ha dejado la universidad".

"Victoria Federica estuvo matriculada en una universidad americana en Madrid, hizo un curso y medio, pero dejó de asistir porque ha elegido este tipo de vida y ha decidido dejar los estudios", comenta Aladro en directo. Luego, pese a todas las noticias que aparecen sobre la joven, la colaboradora apunta que el asunto académico "es el gran problema para la infanta Elena".