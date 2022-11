El reciente polígrafo de José Antonio Avilés en el 'Deluxe' ha puesto a Makoke en el disparadero, después de que el polémico colaborador acusase a la modelo de vender información sesgada contra Kiko Matamoros y de malmeter a su hija Anita para enfrentarla a su padre.

La cosa no se quedó ahí, ya que el padre de Laura Matamoros anunció que pensaba demandar a su exmujer por difamación, a la vez que Jorge Javier Vázquez se cuestionaba si ésta habría ejercido violencia vicaria sobre la hija que tiene en común con el tertuliano.

Unas declaraciones que hacían estallar a Makoke en 'Fiesta': "No voy a pasar que el presentador de ese programa me acuse poco menos que como si yo ejerciera violencia vicaria" aseguraba, anunciando además que iba a interponer medidas legales contra Avilés, al que no acusó de mentir en el polígrafo y al que definió como "sinvergüenza" y "mala persona".

Más tranquila, la malagueña ha reaparecido disfrutando de una comida con amigas en un conocido restaurante de la capital y no ha dudado en cargar contra el colaborador, al que reconoce que todavía no ha demandado - "¿Pero tú te crees algo de Avilés? ¿Tú te crees algo de Avilés?" ha preguntado entre risas - y contra Jorge Javier, confesando que le parece "absurdo, mentira y calumnias" lo que ha dicho sobre su influencia en la nula relación que Anita mantiene con su padre.

"Ya tienen sus demandas correspondientes, bueno, sus denuncias, porque yo no voy a demandar por nada porque quiero vivir feliz y en paz" asegura, dejando claro que tampoco tiene miedo a la posible demanda de Kiko por difamación: "Estoy preparada para todo. No tengo miedo a la cárcel".

Horas más tarde, volvimos a encontrarnos a Makoke en la presentación del nuevo trabajo de Juan Magán y, muy sincera, ha hablado sobre su enfrentamiento con su exmarido, al que le ve una difícil solución: "Ahí no hay nada que hacer. Veo difícil que se arregle".

Sin embargo, y de lo más conciliadora, confiesa que la boda de Kiko y Marta López le parece "bien". "No tengo nada que opinar y no hace falta una boda para retomar la relación con una hija, pero me parece fenomenal. Es una fiesta, una cosa bonita" apunta.

En cuanto a su situación sentimental tras su reciente ruptura con Javier Berrio, Makoke asegura que está disfrutando de su soltería aunque, reconoce, "no hay que cerrarle la puerta al amor porque es lo más bonito que hay, pero no estar enamorada también tiene su encanto porque el estado de felicidad no tiene por qué ser estar en pareja".