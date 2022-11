El actor, cantante y rapero Aaron Carter ha fallecido a los 34 años de edad por causas aún desconocidas, según ha informado el medio estadounidense TMZ. El cuerpo del artista y hermano de Leslie y Nick Carter, integrante del grupo BackStreet Boys, fue encontrado este sábado en su casa de Lancaster (California).

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso el citado medio, las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de 11 de la mañana, hora local de la costa oeste americana, desplazándose detectives de la brigada de homicidios hasta el lugar de los hechos.

Además de ser el hermano de uno de los miembros de la banda juvenil más populares de la música, Aaron saltó a la fama a finales de la década de 1990 como cantante pop, lanzando cuatro álbumes de estudio. El primero de ellos se publicó en 1997 cuando solo tenía 9 años, que llevo como título su propio nombre, llegando a ser telonero de Britney Spears en sus conciertos.

Aparte del mundo de la música, Carter también ha tenido una amplía trayectoria en el mundo de la televisión y las series. El cantante participó en series como 'Lizzie McGuire', 'Sabrina, cosas de brujas' y '7th Heaven', además de protagonizar 'House of Carters', su propio reality con su hermano, y participar en la temporada 9 de la versión americana de 'Dancing With The Stars' en ABC.

El amor con algunas de las estrellas de Hollywood también estuvo presente en la vida de Aaron Carter. Declarado públicamente como bisexual en el año 2017, el actor y cantante salió Hilary Duff y Lindsay Lohan, enemigas íntimas declaradas. Posteriormente, en noviembre de 2021, anunció el nacimiento de su hijo, Prince Lyric Carter, fruto de su relación Melanie Martín.

Los escándalos y las polémicas también salpicaron a Carter a lo largo de su vida. El artista fue arrestado por exceso de velocidad en febrero de 2008 y por posesión de drogas y conducir ebrio en el año 2017, acusación que negó en una entrevista televisiva tras esta última detención: "No bebo nada de alcohol, tengo una enfermedad llamada hernia de hiato que me impide beber. Cuando tenía 19 años, me hicieron una endoscopia en Tennessee y fui diagnosticado. El médico me recomendó evitar el estrés, o de lo contrario me pasaría factura y podría desarrollar un cáncer”.

En septiembre de este 2022, Carter comenzó a asistir de forma voluntaria a un programa de desintoxicación para intentar recuperar la custodia de su hijo Prince, que este mes cumple un año de vida. "Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, doy clases sobre paternidad y recibo cursos contra la violencia doméstica. Tengo un curso en primeros auxilios y hago muchas cosas distintas a la vez", aseguró Carter al diario inglés 'The Sun'.