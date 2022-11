Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. Precisamente esta presentadora interrumpía la escaleta de 'Socialité' para pedir disculpas a Marta López Álamo, la prometida de Kiko Matamoros. Tal y como explicaba la presentadora, Marta López se había molestado con el programa por la emisión de un vídeo en clave de humor en el que se decía que a la fiesta de Dulceida habían acudido "personas importantes y también Marta López".

Según le llegaba a Nuria Marín, la modelo estaría bastante enfadada con 'Socialité' por creer que se ríen de ella con esas palabras, algo que Nuria ha intentado explicar pero que también ha reconocido: "Entiendo que no te haya gustado, era un vídeo en clave de humor, no pretendíamos ofenderte, sabes que te quiero y que te admiro, que opino que no es nada fácil conseguir todo lo que estás logrando".