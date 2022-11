Es uno de los programas del momento. First Dates conseguido que cientos de miles de personas se peguen desde hace meses a la pantalla para ver todo tipo de parejas y ha conseguido, además, dar visibilidad a todo tipo de colectivos.

Alegre, guapa, divertida, espiritual… Yael podía tener todo lo que Camila había buscado en una mujer, pero al saber que era una actriz porno, su cita ha dejado de interesarle en absoluto. Ella busca algo más tradicional.

A Yael no le ha ido bien en el terreno sentimental, pero eso le ha hecho ser más espiritual y encontrarse con ella misma. Está buscando a un compañero de vida con el que compartir los momentos bonitos y que comprenda su estilo de vida y sus locuras. Es comunicadora, maquilladora y actualmente, actriz porno, un trabajo que no todo el mundo entiende. Según el ha contado a Cristina, no le importa el género de su cita y se define como una mujer sapiens sexual.

Camila, su cita, es una joven también argentina muy interesada en los diferentes modos de practicar sexo, no todos los pone en práctica, pero el gusta estar informada. Al verla, a Yael le ha dado muy buena onda porque le ha gustado su peinado y le ha transmitido cierta paz. Lo que no esperaba es que también fuera de Buenos Aires y que justo estuviera viviendo en Valencia, el lugar dónde ella está de vacaciones.

Durante la cena, Camila y Yale se han ido conociendo poquito a poquito. A Yael le ha encantado que Camila le contara todos sus viajes y los lugares que había recorrido desde que llegó a Europa. Ella ha querido saber a qué se dedicaba su cita y Yael le ha dado un pequeño viaje por su vida antes de contarle la verdad.

Como las dos son argentinas, el ha contado que de pequeña era la protagonista de una serie infantil que causó furor en su país y que tenía un montón de seguidores. Después se puso a estudiar Ciencias de la Comunicación y estuvo trabajando, pero se cansó y se puso a estudiar maquillaje y a dar cursos, pero en pandemia la cosa cambió. Le ha contado que ya no podía dar cursos y que se metió en el cine porno “empecé muy soft y ha terminado muy porno”.

Yael le ha contado a Camila que solo puede tener sexo con las personas con las que crea un vínculo sentimental y cómo su vida cambió al comenzar con la interpretación para adultos. Asegura que tenía un montón de complejos, se tapaba los brazos, jamás enseñaba los pies y que tras su primer set de rodaje y ver la reacción de la gente se dio cuenta de que ella veía una cosa que los demás no entendían.

En el momento de la decisión final, Camila le ha explicado que había cosas que le hacían imposible tener una relación con ella y que estaba buscando una relación más tradicional. Una pena porque Yael sí quería seguirla conociendo.