El programa Fiesta, que presenta Emma García las tardes de los fines de semana en Telecinco no gana para disgustos. En primer lugar, máxima preocupación por el estado de salud de la exmujer de José Ortega Cano. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha pasado la noche en el hospital de Sanchinarro, donde tenía que ser ingresada tras sufrir un desmayo.

Se desconoce el motivo por el que lo podría haber sufrido, pero hemos podido hablar con un testigo del hospital, que ha contado cómo vio a la diseñadora y quién estaba acompañándola en todo momento. “Estaba saliendo de urgencias en una silla de ruedas con Ortega Cano”, comentaba nuestro confidente. “Tenía mala cara, estaba como desmayada”, afirmaba. “Estaba en todo momento en silla de ruedas y estaban muy preocupados. Se notaba que él también estaba preocupado”, afirmaba nuestro testigo.

Horas antes de ese momento, Ana María Aldón se había mostrado bastante bien ante los medios de comunicación. La colaboradora del programa de los fines de semana de Telecinco ha contado que sufrió una rotura de fibras en el recto del cuádriceps y que el accidente lo tuvo mientras estaba ensayando la coreografía que hará el próximo viernes en el ‘Mediafest’. “Estaba yo sola ensayando en el salón, recogí la alfombra para tener más espacio y, al ir a ver cómo estaba el puré que le estaba haciendo a mi marido, me tropecé con la alfombra”, explicaba la todavía mujer de José Ortega Cano.

La (por el momento) mujer de Ortega Cano ha acudido al plató de Fiesta para hacer algo a lo que no nos tiene acostumbrados, defender a Ortega Cano. Una asociación animalista de San Sebastián de los Reyes está recogiendo firmas para que no se abra en San Sebastián de los Reyes el museo dedicado al toreo y también para declarar a Ortega Cano persona non grata en la localidad madrileña.

Esta asociación asegura que entre Ortega Cano y la administración pública del municipio se están llevando a cabo acuerdos que no se ajustan a la legalidad y que la apertura del museo costaría a las arcas municipales la nada desdeñable cifra de 70.000 euros.Ana María no tenía noticia alguna de las intenciones de esta asociación contra su marido y cuando se ha enterado en directo en 'Fiesta' no se lo ha tomado nada bien. Ana María entiende que pueda haber personas que no estén de acuerdo con la tauromaquia, pero no comprende que existan personas que ataquen de una forma tan directa y cruel a su marido: "Mi marido no ha hecho daño a nadie, es un profesional de lo suyo y lo que me parece gravísimo es que se insinúe que él tiene tratos de favor con las administraciones de San Sebastián de los Reyes".

Ana María se ha mostrado muy molesta con esta información y ha defendido la honorabilidad de su todavía marido: "Para la historia quedará lo que mi marido ha hecho, si no te gustan los toros no vayas, pero mi marido no ha matado a nadie, me parece excesivo que quieran declarar persona non grata al padre de mi hijo".