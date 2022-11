El amor no acompaña a Marta López. La tertuliana aún no se ha recuperado de su reciente ruptura con su novio Rubén Gaha y así se lo ha hecho saber a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Fue allí donde, con ojos vidriosos, la zamorana, reconoció que se había echado a llorar al ver la película "Voy a pasármelo bien", una comedia romántica musical con canciones de los "Hombres G". "Estoy gilipo****", ha dicho sobre su sensibilidad a flor de piel.

"Estoy glipoll**". No sabéis hasta qué punto. Me he puesto la peli de los 'Hombres G' para escuchar las canciones y cantar y lo que menos me imaginaba es que era una película de amor. Me he tirado media película llorando. Estoy súper sensible y no puedo ver películas de amor, pero es lo que menos me esperaba", ha reconocido, con los ojos vidriosos pero con una sonrisa de oreja a oreja.

La ruptura de Marta López y Rubén Gaha se dio a conocer el pasado verano. Aunque todo parecía idílico en la relación, todo acabó por romperse. En un primer momento se especuló con que pudiese haber otro hombre en la vida de la tertuliana. Si bien, este extremo nunca fue confirmado.

Marta López llegó a los brazos de Gaha tras romper con Alfonso Merlos, del que descubrió que era infiel cuando éste tuvo un "desliz" al verse a otra mujer, Alexia Rivas, en biquini en su casa. Aquello fue todo un "boom" en el mundo del corazón y llenó horas y horas de programas en pleno confinamiento a causa del coronavirus.

Gaha es policía y Marta López ha asegurado en más de una ocasión que es la mejor persona con la que ha compartido vida. Si bien, ese amor se rompió en verano. Desde entonces poco más se ha sabido sobre la situación sentimental de Marta López. Ahora, a tenor de sus palabras, se puede dar por hecho que sigue soltera y sin compromiso.

Nacia en Benavente en 1974, Marta López saltó a la fama como concursante de la segunda edición de "Gran Hermano", en la que fue la primera expulsada. Pese a ello, logró hacerse rápido con un hueco en la televisión. Primero en Crónicas Marcianas y luego en otros espacios como el "A tu lado", "La noria" o "Sálvame".