Netflix está apostando fuerte por adaptar novelas exitosas para incluirlas en formato serie o película a su plataforma. Hace poco terminaba el rodaje de la adaptación de Javier Castillo y ahora es el turno de Elísabet Benavent. La conocida escritora valenciana, popular por sus libros románticos, lleva a la pequeña pantalla "Un cuento perfecto". Ojo porque las adaptaciones de los libros de la autora a Netflix no siempre han gustado. La serie inspirada en la saga Valeria decepcionó a las fans. En esta ocasión, la valenciana forma parte de todo el proceso y ha elegido a los actores que quería que protagonizasen esta miniserie.

"Siempre tuve clarísimo quiénes quería que dieran vida a Margot y David y la suerte quiso que les ilusionara este proyecto", ha dicho la escritora. Álvaro Mel, de ‘Paraíso’, y Anna Castillo, de ‘La Llamada’ o ‘Paquita Salas’, interpretarán a los protagonistas David y Margot. Junto a ellos, completan el reparto Ana Belén, Lourdes Hernández (también conocida como Russian Red), Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain y Elena Irureta.

Elísabet ha viajado a Grecia, lugar donde se desarrolla la mayoría del libro, para supervisar todo el rodaje. "La experiencia fue mágica y aún me enamoré más de esta pareja que llevará a la pantalla la historia que imaginé allá por 2018", comenta. Para todas aquellas fans que tengan miedo de que la adaptación no sea fiel a la novela aclara: "‘Un cuento perfecto’ se está materializando exactamente como lo imaginé y eso… eso es increíble".

Argumento de "Un cuento perfecto"

Ella es la heredera de un imperio hotelero, que no termina de sentirse a gusto en su posición. Él hace lo imposible para llegar a final de mes. No tienen nada que ver el uno con el otro, pero cuando se encuentran todo cambia. Ambos terminan juntos en Grecia y, pese a que oponen resistencia, surge el amor. Esta novela de Elísabet tuvo mucha polémica por su final. No convenció a todo el mundo al tratarse de un final abierto.

Por el momento, la noticia de la adaptación ha sido recogida de forma positiva por los fans de la escritora. En la publicación de Instagram donde lo anunció se puede leer varias veces la misma exclamación: "¡Qué emoción!"