El programa Fiesta, que presenta Emma García las tardes de los fines de semana en Telecinco no gana para disgustos. En primer lugar, máxima preocupación por el estado de salud de la exmujer de José Ortega Cano. La colaboradora de ‘Fiesta’ ha pasado la noche en el hospital de Sanchinarro, donde tenía que ser ingresada tras sufrir un desmayo.

Se desconoce el motivo por el que lo podría haber sufrido, pero hemos podido hablar con un testigo del hospital, que ha contado cómo vio a la diseñadora y quién estaba acompañándola en todo momento. “Estaba saliendo de urgencias en una silla de ruedas con Ortega Cano”, comentaba nuestro confidente. “Tenía mala cara, estaba como desmayada”, afirmaba. “Estaba en todo momento en silla de ruedas y estaban muy preocupados. Se notaba que él también estaba preocupado”, afirmaba nuestro testigo.

Horas antes de ese momento, Ana María Aldón se había mostrado bastante bien ante los medios de comunicación. La colaboradora del programa de los fines de semana de Telecinco ha contado que sufrió una rotura de fibras en el recto del cuádriceps y que el accidente lo tuvo mientras estaba ensayando la coreografía que hará el próximo viernes en el ‘Mediafest’. “Estaba yo sola ensayando en el salón, recogí la alfombra para tener más espacio y, al ir a ver cómo estaba el puré que le estaba haciendo a mi marido, me tropecé con la alfombra”, explicaba la todavía mujer de José Ortega Cano.

Ya en plató, Emma García se interesaba por el estado de salud de Gloria y preguntaba a Ana María Aldón, la respuesta de la diseñadora dejaba a todos con la boca abierta: "Ella se ha tomado ese parón profesional porque se lo puede permitir, pero dejar así de trabajar no es algo que todo el mundo se pueda permitir, yo también he estado muy mal de salud mental y no he podido dejar de acudir a mi trabajo porque tengo dos hijos y facturas que pagar, yo con mi enfermedad he tenido que ir a trabajar, y como yo muchísima gente".

Ana María Aldón ha dejado claro que para ella también lo primero es la salud, pero a la vez ha señalado el hecho de que la hija de su marido tiene la suerte de poder estar en su casa cuidándose sin que le falte de nada.