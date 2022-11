"Masterchef Celebrity" es uno de los concursos más vistos de Televisión Española. La versión con famosos se ha erigido como la preferida por la audiencia. Por eso no es de extrañar que en muchas ocasiones se den discusiones pasionales en redes sociales sobre las eliminaciones del programa. Es lo que ha pasado ahora con una de las aspirantes, a la que un sector de la audiencia ha puesto en el centro de la diana: "Es un mal bicho".

En la actual edición de "Masterchef Celebrity", estrenada en septiembre, participan: Daniela Santiago, Isabelle Junot, Lorena Castell, Manuel Baqueiro, María Escoté, Nico Abad, Patricia Conde y Xavier Deltell. A estos hay que sumar los ya expulsados Pepe Barroso, María Zurita, Norma Duval, Fernando Andina, Ruth Lorenzo, Eduardo Rosa y Emmanuel Esparza.

En las redes sociales, un sector de la audiencia no ha dudado en criticar a una de las aspirantes al título. "Confirmamos que Daniela es una de las peores concursantes que ha habido en Masterchef. Rencorosa, mala persona, envidiosa... Es un cuadro de tía. Se merece, por forma de ser y por cocinado, salir cuanto antes. lleva demasiado tiempo ahí gracias a sus compañeros", escribió un usuarios de Twitter.

Confirmamos que es un programa de televisión?? Un show? Confirmamos que posiblemente ese personaje no tiene nada que ver con ella? Confirmamos que la forma en la q hablas de ella te retrata a ti? Hablando así no te hace mejor persona que digamos … — vero (@veronika7_) 5 de noviembre de 2022

"Espero que echen pronto a Daniela. Me parece un mal bicho rencoroso y me pone nerviosa verla. Pero mucho me temo que ya está determinado que sea la ganadora", apuntó otra, a la que también se sumó un tercer usuario: "Daniela es repugnante y no sólo por la cara, sino por su personalidad".

Desde luego, Daniela también tiene sus defensores. "Posiblemente es un personaje que no tiene nada que ver con ella. La forma en la que hablas de ella te retrata a ti", señalaba otro usuario a uno de los críticos.

Tú eres mejor? — vero (@veronika7_) 5 de noviembre de 2022

Daniela Santiago, una actriz revelación

Nacida en Málaga hace 40 años, Daniela Santiago es conocido por haber interpretado a Cristina "La veneno" en la serie "La Veneno". Por este trabajo se llevó un premio "Ondas". También ha salido en "Drag Race España", "Madres paralelas" y "ByAnaMilán".

"Masterchef Celebrity", un éxito de audiencia

La presente edición de "Masterchef Celebrity" ha cosechado, una vez más, buenas cifras de pantalla. La tabla de "share" dice que no ha bajado de un 13,8%, precisamente en el último episodio, en el que fue eliminado Pepe Barroso Silva.

Por ahora quedan cuatro programas antes de que el 28 de noviembre se conozca el futuro ganador de esta presente edición.

El que consiga hacerse con la chaquetilla de vencedor se unirá a una lista que ya integran Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Tamara Falcó, Raquel Meroño y Juanma Castaño y Miki Nadal, últimos vencedores.

Precisamente, esa final, con dos ganadores, fue una auténtica anomalía en la dinámica del programa, ya que era la primera vez que se daba una situación. ¿Habrán abierto la espita y podrá volver a ocurrir? Para saberlo habrá que esperar al 28 de noviembre.