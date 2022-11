Ana Rosa Quintana ha arrancado la semana en Telecinco con una entrevista en directo a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha acudido al plató del magacín en medio de la huelga de médicos contra el nuevo modelo de atención primaria, se ha pronunciado sobre las llamativas imágenes que protagonizó el pasado viernes durante la gala de Los 40 Music Awards.

En los minutos finales de la conversación, la presentadora ha puesto sobre la mesa el sensual "perreo" de Anitta a la líder del PP en Madrid, que se ha convertido en uno de los momentos más virales del fin de semana. "Yo no hice perreo de nada, yo no hago eso", ha declarado Ayuso mientras en pantalla se emitían las mencionadas imágenes.

Está claro que a @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) 4 de noviembre de 2022

Después de poner alguna que otra mueca, la invitada ha reconocido que sintió "corte" durante los segundos que duró el baile de la artista internacional. "Estuve hablando con ella antes, pero no me esperaba esto. Creo que dijo... A la que bajo, pues le hago esta gracia", ha explicado en las mañanas de Telecinco.

Ayuso ha admitido que se sintió "como Paco Martínez Soria cuando llegaba a la Gran Vía y no sabía dónde mirar". "Cuando hizo eso dije... Pues nada, pues para adelante. Pasó y ya está, me hizo gracia", ha añadido antes de lanzar un halago a la gala de Los 40: "Fue una fiesta que estuvo fenomenal, fue una maravilla ver a tantos cantantes de todos los rincones".

"Como el evento era tan alegre y veías a todo el mundo hablar de Madrid, el ambiente era muy bueno y para adelante con eso que pasó con Anitta. Hablé con ella pero no me esperaba esa situación... Me quedé en mi silla porque el perreo no me pega", ha finalizado.