Carme Chaparro asegura esta preocupada ante lo que le viene. "Estoy asustada, apenas encuentro información", ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, en la que habla sobre la menopausia, que dice comenzará a tener "pronto".

"Voy a cumplir 50. Y, sí, pronto tendré la menopausia", ha asegurado en una publicación en su cuenta de Instagram, antes de abundar: "Apenas encuentro información. A las mujeres nos da vergüenza hablar de ella, como si al no ser fértiles ya fuéramos menos útiles".

La reflexión de Chaparro continúa: "Vamos a pasar un tercio de nuestras vidas con menopausia. Quizá es momento de perder la vergüenza, ¿no? Y de tratarnos los síntomas".

El "post" de la presentadora pasa entonces a tener un tinte claramente publicitario. Si bien, abrió un interesante debate con sus seguidoras sobre el asunto.

Nacida en Salamanca, Carme Chaparro se licenció en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en TV3. En 1997 dio el salto a la televisión nacional en los informativos de Telecinco, que comenzó a presentar en 2001. En 2017 cambió de canal y comenzó a presentar los informativos en Cuatro. Actualmente trabaja en el programa "En el punto de mira", de la misma cadena.

Chaparro también ha escrito cuatro libros. Tres novelas negras ("No soy un monstruo", "La química del odio" y "No decepciones a tu padre") y una de no ficción (Calladita estás más guapa). Por la primera de ellas recibió el Premio Primavera de Novela.

Carme Chaparro está casada desde 1999 y es madre de dos hijas.