En Mtmad estrenan ‘Celebrity Game Over 2’, un reality transmedia de terror en el que un hacker desenmascarará a seis célebres influencers.

Convivencia, sorpresa, seducción, humor y momentos de terror son los principales ingredientes de este novedoso formato diseñado para ofrecer un contenido diferente y muy divertido, cuyos soportes lineales y digitales realizarán un seguimiento de cada una de sus entregas y que, además, contará con desarrollos y materiales inéditos para redes sociales, ampliando así su cobertura y su público potencial.

Tras su comentado paso por la última edición de ‘Secret Story' y su polémica relación con Luca Onestini, Cristina Porta se convierte en la primera participante oficial de 'Celebrity Game Over 2'. La periodista se sumerge llena de ilusión en una completamente nueva para ella.

La influencer se encuentra con una gran cuenta pendiente que hará que toda la verdad salga a la luz. Cristina no tiene ni idea de la experiencia a la que se va a enfrentar… "¡No te pierdas cómo ha sido su llegada a la casa y sus primeros encuentros! ¿Conseguirá mantener sus cinco vidas intactas?".

Y es este mismo programa, Diego le ha puesto una prueba a Porta que tenía que ver con su pareja. Luis Pérez Maqueda, jugador del Valladolid, ocupa el corazón de la tertuliana. Sin embargo, se ha vivido un momento muy tenso cuando el programa le ha dejado el teléfono para que lo llame: "Se que a él no le hace ninguna gracia que esté en el reality", comenzó diciendo la tertuliana, quien había escuchado de boca de Amor Romeira que habían visto a la ex del futbolista entrando en su casa. Nada más comenzar la llamada, Luis no reconoció a su novia. Tras unas breves presentaciones, Porta le preguntó por este suceso y él lo negó. "Que yo sepa eso no ha sucedido", aseguró el futbolista.