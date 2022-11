Una exconcursante de "Supervivientes" acusa a Marta Riesco de intentar quitarle el novio. Esta afirmación la ha hecho Dakota Tárraga, quien asegura haber encontrado mensajes de la actual novia de Antonio David Flores a su novio a través de Instagram: "Quería quedar con él".

La acusación fue hecha por Dakota en el podcast "Querido hater". Fue allí donde no dudó en cargar contra la reportera. "La Marta Riesco retoca las fotos de p*** madre", comenzó diciendo, en alusión a las imágenes que Riesco sube a sus redes sociales, a juicio de Dakota, modificadas con algún programa o aplicación.

Luego, prosiguió su crítica. "A ver cómo lo digo sutilmente: le gusta mucho...", dijo, haciendo un gesto de llevarse algo a la boca. "Tómatelo como quieras", redondeó, antes de seguir criticando: "Yo estuve en 'Supervivientes'. Le tiró los trastos a mi pareja (que he vuelto con él, que lo sepas cariño) y encima no borró ni los mensajes. Y tenía el Instagram verificado, así que no podía negar que era ella".

Ante estas graves acusaciones, Malbert, el presentador, le preguntó si se lo había contado su novio, a lo que Dakota no dudó en contestar que no, que había sido ella quien le había cogido el móvil sin previo aviso. "Entré en su Instagram y vi los mensajes. Luego él me lo reconoció: 'Esta tía venía detrás mía, quería quedar conmigo y verme como fuera'".

Dakota Tárraga saltó a la fama en 2014 por su participación en el programa "Hermano mayor". Fue una de las adolescentes más complicadas y conflictivas que salieron en el espacio presentado por Pedro García Aguado. Finalmente, su conducta se recondujo -al menos parcialmente- y continuó vinculada a la televisión. En 2019 participó en "Supervivientes", programa en el que aguató 70 días, siendo la octava expulsada. El mismo día Chelo García-Cortes dejó también la isla.