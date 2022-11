Era una de las noticias del mundo del famoseo del año: Laura Escanes y Risto Mejide terminaban su relación de siete años. Y los rumores no se hicieron esperar. Infidelidad, nuevo amor... y sí, la modelo está nuevamente enamorada.

Según ha publicado la revista Lecturas, la joven ha pasado unos días en una romántica escapada en Tenerife con su nuevo amor: el cantante Álvaro de Luna.

No era nuevo, ya se oían rumores de relación entre ambos. Según la revista, Laura Escanes y Álvaro de Luna salen desde hace meses. Y lo demuestra publicando unas fotografías de la también 'influencer' y el músico que no dejan lugar a dudas: besos, abrazos y muy buena sintonía durante la escapada a la isla.

De Luna habría aparecido en la vida de la modelo, siempre según la revista, después de que esta tuviera supuestamente un 'affaire' con el youtuber Mister Yagger (Alberto Redondo) y poco antes de que anunciara su separación del publicista.

Este miércoles Lecturas afirma que Escanes y De Luna se dejan ver juntos por la calle, en público. Por ejemplo, en un conocido bar de Lavapiés (Madrid), donde el cantante suele ir siempre con unos amigos. También se puede ver a Laura entrar y salir del domicilio que tiene el sevillano en Malasaña.

Pero al fin, Risto Mejide se ha pronunciado sobre el asunto. Además de una actuación en Got Talent que se ha hecho viral, el presentador ha tomado una drástica decisión. Ha dejado de seguir a Laura Escanes en todas sus redes. Un movimiento que contrasta con sus recientes palabras en su concurso.

"Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte. No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionado me he sentido nunca en televisión. Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje. Gracias por todos vuestros comentarios. Sois increíbles", indicó en sus redes.