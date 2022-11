La Ruleta de la Suerte es uno de los formatos más seguidos por los espectadores de la televisión en España a la hora de comer. El concurso no para de cosechar éxitos, ya que es el más visto en su franja y la gente no para de interactuar en sus redes sociales.

No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte. Entre ellos uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes.

Ayer, mismamente, se produjo uno de esos momentos que marcarán época en el concurso. Y es que uno de los integrantes, Xing, robó varios gajos a uno de sus compañeros. El concursante calló en la casilla de "me lo quedo" y le robó literalmente los gajosa su compañera Almu, lo que desató las risas del público. "¡No se lo quites!", exclamó el presentador entre carcajadas. "Es que estoy ansioso", dijo el chico. "No me lo creo", clamó un usuario en las redes.