La nueva docuserie de Rocío Carrasco no para de acaparar las portadas de la prensa del corazón y los espacios de Mediaset España. Casi todos los programas de Telecinco han dedicado más o menos tiempo a hablar del tema pero todos los colaboradores de los distintos formatos (desde El Programa de Ana Rosa hasta Sálvame pasando por Viva la Vida) han tenido algo que comentar sobre el tema del momento. Y es que no parece que esté siento fácil para Raquel Mosquera afrontar todas las acusaciones que le está haciendo Rocío Carrasco en el nuevo programa que ha estrenado Telecinco y en el que la hija de la Jurado habla de la herencia de su padre y de los problemas y enfrentamientos que tuvo con Mosquera.

El caso es que ahora la peluquera ha utilizado las redes sociales para quejarse, tal y como relataban esta misma tarde en Socialité. Allí es donde ha estallado. “Cuando no tienes ni profesión, no has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es ir todos los días a trabajar, madrugar y sacrificarte en todos los sentidos, especialmente aún estando enferma como tú me dices a mi que estoy yo, por mis hijos, para que no les falte de nada y especialmente las cosas imprescindibles”, relató a través de su cuenta oficial.

Pero ayer tocaba Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado contó toda la historia del segundo marido de su madre en un nuevo capítulo que ha causado mucha polémica. Sin embargo, no solo contamos con el testimonio de Rociíto, también de Amador Mohedano. Y es que se emitió una entrevista que Tino Torrubiano le hizo al hermano de la más grande. "Broncas he vivido yo, dos estando delante. Y yo me he metido en medio, las he apartado. Los motivos han sido un poco pff… Fue en la década en la que José se retiraba de torear, eso lo llevaba mal. Cuando tú estás en alza y estás ahí de pronto, pues ves que te vas a retirar, que es tu mundo…tuvo una racha mala, mala. Nosotros le intentamos ayudar", empezó explicando la ex pareja de Rosa Benito.

"Estábamos en el teatro Apolo, a él le cantaban de guasa lo de ‘Estamos tan a gustito’. Ese día se le cruzaron los cables y despotricó. Se puso de los nervios, nos pusimos todos muy nerviosos. Pegó dos puñetazos en la mesa y viendo que no se calmaba lo llevé a la calle. Él me dijo que le dejase en paz. Que era un torero". Pero no fue el único momento tenso del matrimonio que Amador dice haber vivido: "La de Santo Domingo fue porque él anunció que llegaba un día y no llegó ese día, sino que llegó dos veces después. A Rocío le sentó muy mal porque nosotros debutábamos en el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde no había entrado todavía ninguna artista folclórica. Se había quedado en que él iba a estar y no vino", aseguró.

"Ya entraron en una discusión. El fue a los dos días por la cuenta que le trae. Ella tenía cinco minutos que era insoportable. Tenía un carácter…Yo le decía que si fuese un tío ya le hubiesen matado. Yo creo que, si José no va a Santo Domingo, no es que se rompa el matrimonio. Le pega una paliza y rompe el matrimonio", bromeó el ex concursante de Supervivientes.

Tras la última emisión de 'En el nombre de Rocío', Amador Mohedano queda a los pies de los caballos por la exposición pública de documentos que demuestran sus nefastas gestiones en el museo de Rocío Jurado. Todo ello acompañado, como es habitual en la docuserie, del relato de Rocío Carrasco.

Hoy hemos podido hablar con Amador y lo cierto es que nos hemos encontrado con un hombre cansado de todo lo que se está diciendo de él y de la familia, sin ganas de hablar y sobre todo, con el rostro serio. El exmarido de Rosa Benito es uno de los más damnificados por el documental de su sobrina y ya se ha cansado de dar explicaciones al respecto.

El hermano de Rocío Jurado nos ha advertido nada más formular las cuestiones pertinentes sobre los tejemanejes en el museo: "No voy a decir nada eh", de esta manera advertía de que no iba a hacer ninguna declaración y así ha sido. Amador se asomaba a la puerta de la entrada de la finca en la que vive y la limpiaba escuchando todas las declaraciones que su sobrina ha hecho en televisión.

No cabe duda de que la postura de Amador y de toda la familia es mantener silencio para, tal y como advirtieron hace meses, dar las explicaciones oportunas cuando Rocío deje de hablar en televisión. No sabemos si llegará ese momento o no, pero lo cierto es que la heredera universal de la Jurado ha desmontado con documentos la historia que durante años nos han hecho creer.