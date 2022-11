Desde que salió de 'Pesadilla en el Paraíso', Gloria Camila se ha encontrado su vida patas arriba. La separación de su padre con Ana María Aldón, las palabras de Rocío Carrasco en contra de su familia o las declaraciones de Patricia Donoso han hecho que la influencer no aguante más y decida de una vez por todas tomar medidas.

Es por ello que, mediante un comunicado en su Instagram, ha anunciado a sus seguidores su decisión de separar su vida pública con su vida personal. La hija de Ortega Cano confiesa que aunque intenta compartir siempre todo lo bueno que le pasa, esta vez toca contar lo malo.

Gloria Camila ha explicado a sus seguidores que ha llegado a un momento en su vida donde todo se ha ido "acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando". Durante su paso por el concurso se ha dado cuenta de que su vida necesita cambios ya que debe aceptar "el momento tan duro que está viviendo".

A pesar de que es un personaje público, ha decidido tomarse un respiro y dejar su salud mental y emocional en manos de profesionales. La hija de Rocío Jurado confiesa que se encuentra en "tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación".

Es por ello que ha tomado la decisión de alejarse del foco mediático durante un tiempo, y de esta manera poder dedicarse plenamente a su familia y amigos, por lo menos hasta que las cosas mejoren.

Además, ha aprovechado este comunicado para hablar de la importancia de la salud mental y alzar su voz: "El hecho de ser personajes públicos no da derecho a destruirnos como personas".

Pero, ¿a dónde ha decidido ir Gloria Camila para desconectar?

Gloria Camila reaparecía este martes en la fiesta de máscaras de la firma Glowfilter con Marta Lozano como anfitriona y nos aseguraba que todavía está volviendo poco a poco a la vida pública: "bueno, estoy bien. Estoy ahí, poco a poco, volviendo a ser". Con estas palabras la joven dejaba claro que todavía no está preparada para volver de lleno a los platós y enfrentarse a todo lo que está ocurriendo en su familia.

Durante su retirada ha aprovechado para viajar y desconectar de su vida: "apenas salgo de casa. Me he ido a Asturias, que es maravilloso, precioso. Me lo he pasado genial, he desconectado muchísimo". Ahora intenta mantener la calma mientras retoma su trabajo en redes sociales: "estoy en un momento de relajarme, de aislarme de todo un poco y como volver".

En lo que sí que ha preferido guardar silencio ha sido al preguntarle si se alegra de la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón: "vengo a disfrutar y os agradezco las preguntas". Un tema del que por el momento no se ha pronunciado, ni parece que lo vaya a hacer, ya que lo que quiere evitar en estos momentos es ser el centro de la polémica.