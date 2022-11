Antonio David no puede estar más en boca de todos en estos momentos. Y es que el ex Guardia Civil está saliendo salpicado tras el estreno de la docuserie de su ex mujer, Rocío Carrasco.

Un quiero y no puedo. Eso parece ser la relación entre Marta Riesco y Rocío Flores a juzgar por lo que ambas dejan ver en redes sociales. Y así lo interpretan también muchos de sus seguidores en internet, tras ver los continuos esfuerzos -infructuosos- de la reportera para agradar a la hija de su pareja, Antonio David Flores. La última intentona de Riesco, sin respuesta por parte de la nieta de Rocío Jurado, ha indignado a muchos de sus followers. Todo comenzó con una publicación en Instagram de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores posteó dos imágenes en Instagram en Benalmádena. Inmediatamente, y como suele suceder siempre, la publicación se llenó de mensajes y piropos. Una de las primeras en llegar para dejar su sello fue su tía Gloria Camila Ortega, que escribió: "Hola?", junto a un corazón blanco. Solo unos minutos después, Rocío Flores contestó: "Te amo", adjuntando otro corazón. Rocío Carrasco se harta y pedirá la custodia judicialmente: "Ten mucho cuidadito" Fue entonces cuando Marta Riesco trató de subirse a la ola. "Eh! Puedes ser y estar más preciosa??!", le dejó puesto junto a la imagen. Al contrario que con su prima, Rocío Flores hizo oídos sordos al piropo de la pareja de su padre y no le devolvió el comentario. Tres días después tampoco había puesto ni un "me gusta" a la reacción de la reportera. Sin embargo, el tema que copa las noticias de la prensa rosa hoy no son sus malas relaciones, sino un posible futuro embarazo. Su padre, Antonio David, ya confesó en una entrevista que estaría encantado de ser abuelo, y habló de las intenciones de la hija de Rociíto: “Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano, aunque preferentemente una hermana”, aseguró. Por lo que no descartamos que la hija de Rocío carrasco tenga descendencia de un momento a otro, aunque de momento no podemos confirmar un nuevo integrante de la familia más mediática de España. Acusan a Rocío Flores de "denunciar a tu madre falsamente" por esto Rocío Flores no suelta Instagram. La joven ha hecho de la red social su trabajo y colabora con diversas marcas. Por eso, no deja nunca de subir contenido, pese a las críticas. Rocío Flores es una de las personas más seguidas por la prensa del corazón. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco sigue dando pasos para convertirse en una de las celebridades más conocidas de la televisión española. Sin embargo, muchos son los rumores sobre el posible embarazo de la hija de Rociíto. De hecho, Antonio David, su padre, ya dijo hace un tiempo que su hija "está dispuesta a ser madre", aunque según el ex guardia civil, no se lo plantea, "al menos de momento". Pero la hija de Rociíto no para de causar polémica con todo lo que sube, aunque sea sin ninguna maldad. Hoy ha colgado un vídeo en el Circo del Sol y sus seguidores han reaccionado: "No te hace falta ir al circo para montarte uno. Denunciaste a tu madre falsamente", asegura un usuario.