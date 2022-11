Aramis Fuster siempre vivió en el futuro. La catalana se hizo famosa en televisión por sus predicciones y vaticinios en "Crónicas marcianas". Por eso, poco se sabe del pasado de la bruja pelirroja televisiva. Ahora, ella misma ha revelado algunos de los pasajes más llamativos en una entrevista. Abróchense los cinturones, porque asegura que estuvo liada con un presidente de los Estados Unidos y con unos de los actores más famosos de la historia de Hollywood.

Todo tuvo lugar en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito "Briten". Fue allí donde los entrevistadores le preguntaron sobre si había conocido a Barack Obama. "Sí, claro, pero a ti te voy a contar...", comenzó contando Aramis Fuster, haciéndose de rogar al principio. "Me gusta una jartá", agregó poco después, ya desmelenándose, paso previo a soltar la gran bomba. "Lo conocí hace tiempo. Me podrían hacer un polígrafo", aseguró.

Poco después reveló que no solo fue amante de Barack Obama, sino también de otra gran estrella de Hollywood. De "Al Pacino. "Al Pacino y Obama vinieron a conocerme a Miami", aseguró la vidente, que estaba dejando con la boca abierta a los entrevistadores.

Y no solo eso. También afirmó que Michelle Obama, la que fuera primera dama de Estados Unidos estaba al corriente de todo. "Decía: 'go, go, go'", ha asegurado.

Una de las últimas apariciones de Aramis Fuster en "Sálvame"

La última vez que Aramís Fuster decidió aparecer en "Sálvame" fue para atacar a los colaboradores del programa de Telecinco, esta vez con uno de sus conjuros. La vidente reveló qué nombres se esconden dentro de su "libro negro" y las desgracias que han ocurrido a estas personas.

Fuster empezó hablando de Kiko Matamoros: "Es impotente. Tiene mucho de impotencia y ahí estará hasta que no me pida disculpas". Los colaboradores, entre risas, aseguraban que podría ser cierto, ya que Kiko fue operado en distintas ocasiones de tumores en la vejiga. A Chelo García-Cortés le mandó un recado: "Si no tuviese pareja no se escapaba".

"Tengo un estilo muy determinado para las mujeres, Aramís no entra dentro de mis gustos", señaló la periodista en respuesta a la vidente. "Están en mi libro negro todos los que han ido maltratándome a través de los tiempos. Han ido recibiendo desgracias, porque yo perdono pero no olvido", reconoció la exconcursante de 'GH VIP'.

Para acabar, también quiso apuntar a Paz Padilla. "Fíjate todo lo que le ha pasado", decía mientras la humorista le hacía la burla imitando a la niña del exorcista sacudiéndose por el suelo. A Kiko Hernández le lanzó una indirecta también: "¿Cómo tiene esos huesos? Hechos polvo". Belén Esteban no se libró de Aramís y la llamó "inepta". De Anabel Pantoja dijo "es más que un gran culo".