Amador Mohedano está en el foco de la polémica por todas las informaciones que rodean a su familia. Desde que Rocío Carrasco empezó a contar "su verdad", el hermano de la más grande no pasa por su mejor momento.

Por más que pasen los meses, José Ortega Cano sigue estando en la actualidad informativo. Cuando no es por las declaraciones de Rocío Carrasco en su documental, es por la separación con su mujer y ahora, por Patricia Donoso. La examiga y supuesta abogada del torero filtraba un comunicado que le hizo para pedir perdón tras sus escandalosas declaraciones en la entrevista con Ana Rosa Quintana, ha hablado en televisión y lo cierto es que nos ha dejado sin palabras.

Le hemos preguntado a Amador Mohedano sobre este supuesto comunicado de Ortega y lo cierto es que se quiere mantener al margen, prefiere no opinar acerca de las afirmaciones que iba a hacer públicas. El hermano de Rocío Jurado salía de su finca a toda prisa en su scooter eléctrica sin opinar acerca del arrepentimiento del torero con Rocío Carrasco.

Y es que recordemos que en ese comunicado se hacía referencia a una supuesta enfermedad que tendría en este momento Ortega Cano y por la que tendría que recibir tratamiento. Algo que llamaba especialmente la atención por el estado de salud del torero, quien al parecer está completamente sobrepasado por la exposición pública y se vería incapaz para hacer frente a todo lo que se está diciendo de él.

Pero ayer, todas las alarmas saltaron cuando Jorge Javier, acompañado de Rocío Carrasco, se atrevió a contestar las preguntas de la prensa. Una de ellas versaba sobre Mohedano: "Amador dice que no estás bien con Fidel", aseguró el reportero, que tuvo una rápida contestación por parte de Rociíto: "Amador es que es un visionario, lo que pasa que hay veces que no ve". Jorge Javier no se cortó ni un pelo y replicó: "Es que va ciego", haciendo alusión a un posible problema con el alcohol.