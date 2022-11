Antonio David y Marta Riesco han reaparecido tras el numerito formado hace pocos días en un Zara.

Marta Riesco no pasa por su mejor estado de ánimo. De hecho, una exclusiva por parte del portal "Pop Rosa" da a entender que la periodista habría protagonizado un numerito con Antonio David en un establecimiento de ropa.

Y es que la periodista tuvo que vivir la decisión de Telecinco de "prescindir" de ella. Riesco tenía preparado un reportaje sobre el ciberacoso que, finalmente, no fue emitido como estaba previsto, pues la actualidad británica, tras el fallecimiento de Isabel II, copó el programa.

Las palabras de Riesco dejaban poco lugar al misterio. Claramente, la reportera estaba preparando un reportaje sobre el acoso en redes sociales. Dio cuenta de ello un día después, cuando subió un vídeo a Instagram en el que se le podía ver en la asociación "Stop haters".

Hace unos días, la periodista quiso compartir con sus seguidores su estado de ánimo. Colgó un vídeo en el que dice que ella "he perdido amigos, trabajo y compañeros por mantener mi relación durante este año. Lo más importante es que he seguido a mi corazón, le pese a quien le pese". "A los que estéis pasando un mal momento, se puede lograr y no dejéis que os dirijan el corazón".

Según ha confirmado "Pop Rosa", Antonio David entraba en un Zara "acompañado de una chica rubia" (Marta Riesco). "Antonio David no deja de hablar por teléfono en ningún momento", indican desde la revista. La persona que presenció la escena asegura que Riesco "empieza a buscar pantalones de la talla del malagueño mientras que él la ignora y sigue a lo suyo con su conversación telefónica". Esto parece mosquear a la periodista, quien grita: "¡Pues me voy, eh! ¡Pues me voy!".

La chica que ha confirmado la información indicó que el ex guardia civil "se creía Omar Montes", tratando a su chica así.

Y hoy al final han reaparecido. La reportera y el ex guardia civil han colgado un vídeo a sus redes en el que se les ve disfrutar de un karaoke, toda una alegría para sus seguidores, los cuales pensaban que podrían estar en una profunda crisis.