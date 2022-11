La audiencia estalla contra le "Deluxe". Los telespectadores han puesto el grito en el cielo a través de las redes sociales tras conocerse quién se sentará en la silla del programa esta noche. "Llevar a una señora con trastornos mentales para darle dinero muy ético no es", critican.

El "Deluxe" comenzó a emitirse en 2009. Desde entonces permanece en antena. Es presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones, este puesto lo ha ocupado María Patiño y Terelu Campos.

Cuenta con diversos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Jimmy Giménez-Arnau, Víctor Sandoval o Chelo García-Corqués.

Durante los tres primeros meses de 2021 y en otras ocasiones sueltas, el programa pasó a emitirse también en la noche de los domingos con la denominación de Domingo Deluxe. Entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2021, el programa volvió a la noche de los viernes con la denominación de Viernes Deluxe, volviendo al sábado desde la semana siguiente. Así, el programa añade el día de la semana a su nombre dependiendo del día en que se emita.

Esta semana, la invitada es Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco, exmarido de Rocío Jurado y padre de Rocío Carrasco. La peluquera está de moda porque Rocío Carrasco le acusa de haberse quedado con algunos enseres de su difunto marido, que ahora le reclama. "No tengo miedo a nada ni a nadie, y menos a ti", le dice Mosquera a Carrasco en la previa de la entrevista, con la que en el Deluxe esperan reventar las audiencias.

La peluquera fake lleva 20 años difamando. Le pagáis para que siga?

Vaya mierda de 12 meses 12 causas@mediasetcom no tenéis escrúpulos — Lucy (@Lamuyluli) 11 de noviembre de 2022

La elección de la invitada no ha gustado a parte de la audiencia, que critica que la hayan elegido a una persona con un trastorno psiquiátrico, como ella misma ha reconocido en más de una ocasión. "Llevar a una señora con trastornos mentales para darle dinero. Muy ético no es", "esa mentirosa no merece ni un espectador", "lleva 20 años difamando. ¿Le pagáis para que siga?", han criticado muchos de ellos a través de Twitter, donde muchos abogaban por promover un boicot en señal de protesta.