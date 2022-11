Si por algo destaca Lidl, además de por los precios de sus marcas blancas, es por el amplio catálogo de productos que llegan a sus tiendas semanalmente. Los artículos pasan a llenar los estantes y cajones de la tienda lo hacen por temática: juguetes, herramientas, deporte, carpinteria, etc. Sin embargo, en la era de Internet lo importante no es solo vender calidad, sino ganarse una reputación en redes. Muchas empresas, del tipo que sean, apuestan por fichar a personas creativas capaces de crear cuentas lo suficientemente llamativas para que los usuarios paren a echar un vistazo y, ya de paso, miren con buenos ojos a la marca.

La empresa holandesa cumple esta función con creces. Frecuentemente, Lidl publica una fotografía en su cuenta oficial de Twitter que, en líneas generales, trata de hacer un chiste a base de un juego de palabras. De esta forma, promociona diversos productos que suelen contar con un pequeño descuento en el catálogo de esa semana. Así lo ha hecho estos últimos días con sus caprichos de queso azul, cuya segunda unidad está al 50% de descuento -lo que equivale a 1,25 euros-. Para hacer eco de esta promoción, Lidl ha publicado una fotografía de una pareja icónica de Friends, Chandler y Mónica, junto a una de su producto. Encima de ambas, un mensaje en el que podía leerse: “Relaciones que nunca fallan: Mónica y Chandler en Friends; Calidad-precio Lidl”.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.