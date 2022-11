Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel, sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. El presentador es muy querido por el público y hoy se lo ha demostrado una de las concursantes. Laura ha acudido a participar en La Ruleta de la Suerte con una sorpresa bajo el brazo que Fernández no se esperaba. “Además de tocar la batería y patinar me encanta pintar”, ha contado la concursante, a la par que enseñaba un dibujo a acuarela en el que podía verse una ruleta y otros detalles más. “Cuando me apunté al programa dije: “tengo que hacer algo”, y pinté esto”, ha contado Laura antes de dársela al presentador. “Qué bonito, está muy guay”, le respondió Jorge Fernández.

El regalo en principio no iba a ser tal y como se lo entregó: “Quise quitarle las quiebras porque nadie quiere caer en las quiebras, pero la ruleta es como es, es su naturaleza”. Jorge Fernández ha hecho una observación en cuanto a su dibujo, ya que había un gajo de un millón. “Esta no es su naturaleza. A ver si así podemos poner un gajo de un millón”, comentaba entre risas.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.