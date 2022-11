Dura semana para Belén Rodríguez, su nombre no ha dejado de sonar en los pasillos de Telecinco y en el plató de 'Sálvame Diario' tras hacerse público el préstamos que le hizo a Kiko Hernández en el pasado. Parece que, según se ha comentado, la colaboradora no se fiaba de su amigo y le pidió que le devolviera el dinero antes de tiempo porque tenía miedo a no recibirlo.

Hemos podido hablar con el Maestro Joao, amigo de Belén, en exclusiva y ha querido arroparla públicamente. Además, nos ha confesado cómo se encuentra: "está mal, muy mal, destrozada, no hace falta que me lo diga, todo el mundo lo supondrá, es normal, me da mucha pena".

El Maestro se mostraba de lo más comprensivo con ella, pero aseguraba que se había equivocado en el tratamiento de tema: "es amiga mía pero eso no quiere decir que todo lo que hace lo hace bien, se está equivocando en algunas cosas".

Eso sí, el vidente nos ha confesado que no ha podido hablar con ella, pero no porque le haya bloqueado, sino porque ha preferido mantener distancias y no hablar con nadie del entorno del programa: "Ella no está hablando con nadie por teléfono, no me ha bloqueado, le mando mensajes cada día, está mal, muy mal, destrozada, no hace falta que me lo diga, todo el mundo lo supondrá, es normal, me da mucha pena".

Pese a ello, se muestra optimista y asegura que "conmigo no se ha chivado nunca, todos nos equivocamos, son personajes de televisión, no dejan de ser amigos que se equivocan estoy seguro que se va a arreglar todo" y subraya que "quiero que se arregle todo, es buena chica, buena amiga y a mí siempre me ha hablado muy bien de ellos".