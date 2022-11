Pocos días después de cumplir 27 años, Isa Pantoja se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' donde, además de echar la vista atrás y reflexionar acerca de lo que ha cambiado desde que 'saltó' al ruedo mediático el día que cumplió la mayoría de edad, ha desvelado cómo se encuentra su madre, Isabel Pantoja, por la negativa de Kiko Rivera a tener un acercamiento con ella tras el ictus que sufrió el pasado 21 de octubre.

"Todo el mundo me dice que he madurado mucho, pero para muchas cosas sigo siendo como hace 9 años" ha reconocido, confesando que si en algo ha cambiado es en su planteamiento de las relaciones amorosas, ya que como admite "antes era muy dependiente y hacía cosas como salir de fiesta si me enfadaba con mis parejas, de las que ahora me arrepiento". "Trabajar en este programa me ha servido para ganar confianza en mí misma y no quedarme callada. Antes lo hacía y ahora explico mi versión para que la gente entienda mis circunstancias en las polémicas familiares" ha explicado.

En un gran momento con su madre - a la que podría ir a ver este fin de semana a Cantora para soplar las velas con ella - Isa ha revelado que la tonadillera no se olvidó de su cumpleaños y la llamó antes de comer. Una llamada en la que, como ha contado, "mi madre estaba muy emocionada, hasta el punto de llorar, porque echó la vista atrás a cuando yo era pequeña. Me mandó un vídeo de cuando era pequeña y me dijo que le encantaría que volviera a ser así".

Y es que como ha confesado la peruana, Isabel Pantoja no está bien anímicamente y su distanciamiento de Kiko tras el ictus sufrido por el Dj le ha afectado profundamente. "Mi madre ahí va, tiene momentos, está mal" ha explicado, asegurando que aunque la artista "es fuerte, cuando es algo de sus hijos le afecta muchísimo y lo de Kiko ha sido muy reciente y al final le ha afectado". "No llama a mi hermano y os aseguro que le encantaría" ha añadido.

Un delicado momento personal sobre el que Isa ha vuelto a hablar tras el programa, afirmando que aunque su madre "está bien", "se le han juntado muchas cosas y es normal que se emocione y eso". "Ella tenía bastante, no asumido, pero más o menos lo llevaba como podía, esto de que no tener relación con Kiko, pero con lo último que ha pasado a lo mejor ella esperaba otra cosa y le ha vuelto a afectar" ha revelado.