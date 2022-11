La trama que hay sobre Belén Rodríguez en 'Sálvame Diario' está dando mucho de qué hablar, de hecho, esta noche se sentará Kiko Matamoros en el 'Deluxe' para someterse a un polígrafo sobre toda la información que conoce acerca del tema. Desde hace unos días la colaboradora se ha mantenido en un segundo plano y ha evitado hablar con sus compañeros de programa, pero si hay algo en lo que coinciden todos es en la preocupación sobre cómo va a gestionar esta polémica.

Este viernes, Terelu Campos y María Patiño anunciaban que Belén había roto su silencio a través de un burofax en el que advertía de tomar acciones legales si se continuaba hablando de ella y pedía encarecidamente a la productora de 'Sálvame' que finalizaran todas las especulaciones.

Europa Press hablaba con Terelu y nos confesaba que no había hablado con su amiga porque "yo no la he llamado". La presentadora de televisión contestaba irónicamente a la pregunta de si sabe cómo se encuentra su amiga: "Si es que no me lo puedo inventar". Lo último que sabemos es que la colaboradora se ha marchado a Málaga, a refugiarse con sus seres queridos para olvidarse de todo lo que se está diciendo de ella.

En cuanto a si su hermana Carmen Borrego sigue enfadada con la periodista, nos mandaba directamente a hablar con ella: "Hablad con Carmen"... una delicada situación que ha afectado de lleno a las Campos porque, tal y como ha contado Matamoros, Belén podría hablar de intimidades de éstas que las dejaría en muy mal lugar.