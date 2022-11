Ana María Aldón y José Ortega Cano han llegado ya a un acuerdo de divorcio favorable para ambos. Si hay algo que se ha destacado por encima de todo es la buena voluntad que han tenido a la hora de llegar a un entendimiento y lo fácil que lo han puesto para que se haga cuando antes y de la mejor manera posible. Este sábado, la diseñadora se sentaba en el plató de 'Fiesta' y anunciaba que ya había encontrado casa para irse con su hijo a vivir.

"Está dentro de un radio de 20km del colegio y de la casa del padre, que es lo importante" confesaba Ana María y aunque explicaba que "hay que hacer algunos trámites todavía" sí que aseguraba que "no tardaré mucho" en marcharse.

En cuanto al acuerdo de divorcio, la colaboradora sí que confirmaba que habían llegado a un punto de entendimiento, pero desmentía algunas informaciones que han salido publicadas. En primer lugar advertía que "no hemos firmado todavía" y pedía a la prensa y a los compañeros de programas que "del niño no voy a hablar más y espero que no lo haga nadie porque es menor de edad".

Ana María desmentía por completo que el torero fuera a pagarle una pensión o parte del alquiler de la casa donde se marche: "No me va a pagar absolutamente nada" y se paraba en este punto porque para recalcar que: "No es verdad que él me vaya a pasar ningún tipo de pensión ni que me vaya a ayudar a pagar mi casa, yo tengo dos manos y dos pies y no necesito que nadie me pague nada".

Además, la exmujer del torero desmentía que Marina -asistente del hogar y persona de confianza Ortega- tuviera que avisarle si viene algún familiar de éste al hogar familiar para que no coincidan: "es totalmente falso, a mí nadie me tiene que avisar para que vaya un familiar a la casa porque no es mi casa".

De esta manera, Ana María dejaba claro que ya ha encontrado casa donde empezará su nuevo camino por solitario, desmintió que la tuvieran que avisar cuando llegase un familiar de su exmarido y también que éste tenga que pagarle una pensión y parte del alquiler de la nueva vivienda.