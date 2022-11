Carmen Lomana ha sido noticia durante las últimas horas por su enfado en directo en 'Y ahora Sonsoles'. La empresaria, que acudió el pasado miércoles como colaboradora, mostró su malestar con el programa debido a su escasa participación en el mismo, ya que solo estuvo presente durante unos 20 minutos. Unas horas después, utilizaba sus redes sociales para anunciar que no volverá al espacio presentado por Sonsoles Ónega.

"Esto es lo que ocurrió ayer en 'Y ahora Sonsoles', por lo que he decidido no volver", comienza diciendo en una publicación de Instagram junto al fragmento de lo sucedido: "Creo que os lo debo a mi seguidores para que no haya confusión".

"Entré al final y como si no existiese", lamentaba Lomana, que no obstante, ha querido dejar claro que la culpa no es de la presentadora: "Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también".

Sin embargo, la celebrity sí ha puesto nombre y apellidos a la responsable de su cabreo y posterior abandono: "La directora Patricia Lennon no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme". "Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor", finaliza en su mensaje.