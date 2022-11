Rosalía ha ganado éxito mundial durante los últimos años. Sin embargo, el lanzamiento de su disco “Motomami” y de su posterior ampliación, “Motomami +”, ha generado que la artista se coloque en el punto de mira de aún más personas en cualquier rincón del planeta. Estos últimos meses, la catalana se ha encontrado inmersa en plena gira de conciertos internacional. Tras arrancar en España, La Rosalía cruzó el charco para ofrecer conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos, para luego volver a Europa para cerrar el espectáculo.

Aun así, la cantante ha continuado participando en entrevistas y en espectáculos. Hace unos días participó en la gala de Los 40 Music Awards en España, donde subió al escenario para interpretar “La Fama”, su bachata junto al artista estadounidense The Weekend. Esta vez, eso sí, la cantó en solitario. Rauw Alejandro, su pareja, la ha acompañado durante estos momentos tan intensos para la artista y así lo han compartido por redes sociales. Ambos celebraron Halloween juntos en Miami e incluso se disfrazaron a conjunto. Decidieron hacer homenaje a la serie de anime “Evangelion”, vistiéndose de dos personajes llamados Asuka y Shinji.

Sin embargo, Rauw no es el único que ha acompañado a la artista en su gira. Y es que la Motomami cuenta con una enorme colección de “Dr.Simi”, un peluche típico en México correspondiente a una famosa cadena de farmacias del país. los mexicanos tienen como costumbre lanzar este muñeco -hay muchos modelos- al escenario cuando les ha gustado mucho la actuación. Fue durante su paso por este país en el mes de agosto donde se hizo con esta gran colección.

Tanto es así que durante una entrevista en el programa “Primer Impacto”, de la cadena Univison, el equipo decidió regalarle otro más, en este caso disfrazado de superhéroe. “Tengo una maleta entera y este es uno que no tenía”, contó la artista muy agradecida por el obsequio. La cosa no quedó ahí, ya que el entrevistador le hizo entrega de un bote de mayonesa gigante -una salsa que le encanta-. “¿Puede ser el bote de mayonesa más grande que he tenido en mi vida?, preguntó sarcásticamente Rosalía. “Me voy a hacer unas recetas con esto, vas a ver”, añadió.