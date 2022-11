La Isla de las Tentaciones se metió a la audiencia en el bolsillo desde la primera temporada de emisión. De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

La quinta temporada del programa sigue dando de qué hablar al público gracias a la renovación en cuanto a formato para no perder el interés de la audiencia. A las nuevas cinco luces de la tentación a las que los concursantes tuvieron que buscar explicación durante los primeros programas se unió una nueva regla: una de las parejas iniciales tenía que abandonar la casa para dejar su lugar a otra. Los concursantes tentados hablaron y decidieron por votación que los que no debían continuar con la aventura fueron Sara y Manuel.

En ese momento se produjo la entrada de Cristian y Ana, que llevaban juntos dos años y medio y se conocieron cuando Cristian estaba casado. Son muchas las revelaciones que se producen durante el programa, como la infidelidad de Claudia y Javi. Pero, en este caso, el secreto que la nueva pareja destapó no tenía que ver con cuernos, sino con una intimidad de Cristian que él mismo no tuvo problema en desvelar. Y es que el concursante contó que tenía un tatuaje encima de sus partes íntimas. Cuando Ana vio estas imágenes, no se calló. “Lleva un tatuaje en la parte de arriba de su miembro. “Todo pasa por algo”, confesó al resto de las chicas. Sandra Barneda, sorprendida, le preguntó sobre su primera impresión cuando lo vio. “No lo vi, con la luz apagada no lo vi”, respondió Ana.