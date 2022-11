First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se encargan en ocultar, ya que forma parte de su personalidad. Irene ha llegado al plató cargada de energía.

Sin embargo, no todos los comensales son totalmente sinceros para entrar en el programa. Si bien es cierto que a muchos de ellos se les ha pillado mintiendo fuera del programa, en este caso ocurrió durante la grabación. David, de 19 años, llegó a plató para encontrarse con su cita de esa noche, Juan Carlos, de 21 años. Aunque la cita transcurriera sin inconvenientes, fue en el “detrás de las cámaras” donde salió a la luz la verdad. David recibió una llamada de teléfono y sacó el móvil, sorprendido: “Me está llamando mi madre, creo”. Antes de cogerlo, hacía una pausa. “Un segundo, porque no sabe que estoy aquí”. Una vez descolgó el teléfono, contestó a su madre diciendo que “estaba en casa de Estela”. Aparentemente, su madre continuaba haciendo preguntas al comensal, que no había respondido a su madre en todo el programa. “No tengo el móvil apagado, es que se está cayendo todo el rato la línea. Ayer también me pasó lo mismo”. De vuelta a la cita, David quiso mandarle unos besos a su madre. “Besitos a la mama”, dijo mientras hacía muecas al aire.

Sin embargo, la cosa no quedó aquí para el comensal. Después de que le llamara su madre, una amiga quiso ponerse en contacto con él. “Estoy en First Dates, no puedo hablar ahora, te quiero”, contestó de forma escueta justo antes de colgar. “No me llama nunca nadie y ahora me llama todo el mundo. Lo estoy pasando mal”, confesó David.