No corren buenos tiempos para los colaboradores de Sálvame. Ni tampoco para los de Fiesta. Y menos cuando se pelean en directo siendo ambos representantes de sus programas.

Sergio Garrido había acudido al aeropuerto de Barajas a intentar hablar con Macarena, la novia de Rafa Mora que, tal y como informó Emma García desde el plató de Telecinco, “acababa de llegar de unas vacaciones que se había pasado en Costa Rica”. Lo que en ningún caso esperaba el reportero era el duro enfrentamiento que iba a tener que vivir con Rafa Mora.

Y es que hace unas semanas el joven colaborador de Sálvame fue el protagonista absoluto de la tarde en Fiesta. El programa, de la misma productora que El Programa de Ana Rosa entre otros, aseguró que tenía unas imágenes muy comprometedoras de Rafa Mora pero que no las iba a emitir. El joven aseguró en Sálvame que “de todas formas” ya se había manchado su imagen. Por eso no le apetecía mucho encontrarse con Sergio Garrido en el aeropuerto. Y se lo encontró cuando fue a buscar a su novia.

“Hemos recibido a Macarena en su viaje de vuelta y nos ha contestado a todas las preguntas. Lo único que ha habido es un encontronazo bastante fuerte con el señor Rafa Mora”, señalaba García antes de que se emitieran las imágenes. “A mi no me daba de comer nadie en Ibiza y vosotros me habéis acusado de ello”, aseguró el reportero.

“No me toques”, le gritó varias veces Rafa Mora al propio Sergio. El enfrentamiento llegó a tal punto que Mora acabó gritando desde el coche al reportero.