Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram. La propia Rocío Flores sorprendió a sus seguidores ayer al hacer un sorprendente anuncio: "Me enamoré".

Tras unos meses de inactividad, Rocío Flores regresó recientemente a la televisión. También recuperó actividad en su redes sociales, en las que había bajado el pistón. Precisamente, en una de sus "stories" es donde sorprendió a su legión de "followers". "Me enamoré. Habéis hecho un trabajazo. Lista para la ocasión", escribió en una imagen en la que citaba a un centro estético y a dos personas.

Además, la "nietísima" también publicó una imagen en la que se anunciaba que iba a presentar una gala de un congreso de uñas postizas, un nuevo horizonte en una carrera laboral que se está labrando y que, de todas todas, estará vinculada a la comunicación.

Actualmente Rocío Flores cuenta con cerca de 800.000 usuarios únicos en su cuenta de Instagram, en la que es bastante activa. Vive a caballo entre Málaga, donde tiene su residencia habitual, y Madrid, ciudad en la que suele trabajar.

De hecho, la hija de Antonio David lleva un tiempo alejada de la televisión desde que no renovase para esta temporada con El Programa de Ana Rosa, espacio del que era colaboradora.

La hija de Antonio David Flores asegura que "no es un momento feliz en mi vida, creo que todo el mundo lo sabe, llevo dos años, los perores de mi vida, siempre lo he dicho pero la verdad que no estoy enfadada con nadie" y recalca que lo único que ha hecho cuando "he estado en televisión he defendido por encima de todo a mi familia y así me ha nacido, ha llegado el momento de pensar en mí, en mi salud".

En Fiesta, Marta Riesco, reportera del programa que presenta Emma García y actual novio de su padre, pudo entrevistar a la joven donde se sinceraron sobre su relación y su vida laboral. “Te tengo cariño, sí. Todo es un proceso, siempre pero te tengo cariño, el tiempo pasa y vamos asimilando las cosas”, le decía Rocío flores a la reportera. en el programa también ha desvelado que ha estado de vacaciones y centrada en "sacar un proyecto en 2023". “Nadie me ha echado de televisión”, aclaró la entrevistada, que no tiene prisa por volver a la pequeña pantalla: “Ahora mismo me toca ir despacio y pensar en mí. Lo que quiero es estar tranquila”.