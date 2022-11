En "First Dates" hay citas para todos los gustos. Y de todos los tipos. Como una que ahora se ha vuelto viral por ser considerada, sin ninguna duda, la cena más escatológica de la historia del programa de Cuatro. No es para menos, después de escuchar los eructos de la comensal. Ver para creer.

Todo comenzó cuando una de las participantes, en plena cena, se llevó rápido la mano a la cara antes de emitir un sonoro eructo. Quizás para quitar hierro al asunto o bien porque es a lo que está acostumbrada, la comensal continuó el gutural ruido del gas cantando un "my love youuuu", en lo que podría ser como una chusca y escatológica imitación del "All my loving" de "Los Manolos".

Pero si sorpresivo fue el "escape" de gas, casi más lo fue la reacción de su compañero de mesa. "Es normal eructar después de comer cuando algo te está gustando. Tengo un perro y también eructa", disculpó el joven.

Ambas reacciones fueron muy comentadas en las redes sociales. Tanto por quienes criticaron a la mujer por su eructo, algo que tildaron de "asqueroso", como por la tranquila reacción del hombre. "¿Qué tendrá que ver lo que haga el perro?", le reprocharon.

No fue lo único que se comentó. También su apariencia. Pues si bien en los rótulos del programa se señalaba que tenía 26 años, muchos apuntaron que su apariencia era de bastante mayor. "26 años pero desde que se quedó calvo", le dijeron.