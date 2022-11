Dura semana para Belén Rodríguez, su nombre no ha dejado de sonar en los pasillos de Telecinco y en el plató de 'Sálvame Diario' tras hacerse público el préstamos que le hizo a Kiko Hernández en el pasado. Parece que, según se ha comentado, la colaboradora no se fiaba de su amigo y le pidió que le devolviera el dinero antes de tiempo porque tenía miedo a no recibirlo. Hemos podido hablar con el Maestro Joao, amigo de Belén, en exclusiva y ha querido arroparla públicamente. Además, nos ha confesado cómo se encuentra: "está mal, muy mal, destrozada, no hace falta que me lo diga, todo el mundo lo supondrá, es normal, me da mucha pena".

El Maestro se mostraba de lo más comprensivo con ella, pero aseguraba que se había equivocado en el tratamiento de tema: "es amiga mía pero eso no quiere decir que todo lo que hace lo hace bien, se está equivocando en algunas cosas".

Eso sí, el vidente nos ha confesado que no ha podido hablar con ella, pero no porque le haya bloqueado, sino porque ha preferido mantener distancias y no hablar con nadie del entorno del programa: "Ella no está hablando con nadie por teléfono, no me ha bloqueado, le mando mensajes cada día, está mal, muy mal, destrozada, no hace falta que me lo diga, todo el mundo lo supondrá, es normal, me da mucha pena".

No obstante, Belén ha vuelto a ser la protagonista de parte de Sálvame, donde Jorge Javier se ha sincerado sobre su relación con ella. Belén Rodríguez ha bloqueado masivamente a ‘Sálvame’ en redes sociales y casi nadie se ha librado, tampoco Jorge Javier Vázquez. El presentador no lo sabía, pero sí nos contaba que, tras recibir un mensaje que consideró humillante de su amiga, decidió romper con ella enviándole un audio. “No sé si me ha limpiado o no, pero lo que yo sí hice es bloquearla a ella”, contaba el presentador. Belén le envió un mensaje demoledor afeándoselo y Jorge Javier tomó una decisión: “Recibí un mensaje que únicamente cogí el móvil y le dije ‘Belén, vete a la mie***’. Y ella no solo con eso sino que el mensaje que me envió fue todavía peor y la bloqueé”. Y es que, para el presentador, su mensaje fue de una “profundada humillación” y un ataque como ser humano. “En este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida”, insistía Jorge Javier y es que cree que su amiga es “profundamente injusta” con las personas que más la cuidan: “Como amigo no puedo dar más, hasta aquí”, zanjaba el presentador.

Belén esteban también ha enviado unas palabras a su compañera. Belén Esteban cuando ha salido el tema, ha querido desvelar que ha mantenido una conversación telefónica con Belén Ro el día de su cumpleaños: "Lo primero que hizo fue felicitarme. Tuvimos una conversación, ella no da crédito a lo que está pasando". "Ella tenía ganas de hablar, ha desmentido casi todas las cosas que han dicho en el programa", añade. "Yo la he llamado dos veces después y no me ha cogido el teléfono", explica la colaboradora y afirma que Rodríguez no le pidió perdón en esta conversación privada: "Yo me quedé a gusto, pero sé que ahora está en Málaga con Marisol estoy contenta de que esté con ella porque creo que la gente que está aquí con ella no le está haciendo bien".

El programa ha ido más allá. Lydia Lozano, desde la ventana de la casa del vecino de Belén Ro, ha comenzado el programa para conocer de primera mano informaciones. La sorpresa ha llegado cuando un coche de Policía ha llegado a la calle y Terelu Campos ha dado las primeras informaciones que tienen sobre esto: “Belén Rodríguez podría haber llamado a la policía”.

“Han encendido las luces, creo que la policía está arriba y va a controlar si estamos grabando”, ha explicado la colaboradora y Kike Calleja, que ha estado haciendo guardia y ha podido ver a Belén ha dado más detalles.

El reportero ha explicado lo sucedido: “Hace unos minutos que ha llegado Belén Rodríguez en compañía de un intimo amigo a su casa, iba con mascarilla para que no la reconociéramos. Lejos de querer solucionar las cosas, está la cosa bastante caldeadita”. Y añade: “Nada más subir al domicilio ha aparecido un coche de la policía municipal y han subido a hablar con ella”.

Tras todo el escándalo, el programa no ha querido dejar pasar la oportunidad e seguir hablando sobre la ahora ex amiga de muchos. María Patiño ha recibido un mensaje de Belén Rodríguez en directo y se lo trasmitido a Kiko Hernández, algo a lo que él ha reaccionado desde el plató de 'Sálvame', muy dolido por sus palabras. “Me acaba de escribir Belén Rodríguez, es un mensaje dirigido a ti, me pide que te lo diga, si Kiko quiere yo lo leo, me dice que diga esto con toda la libertad del mundo”, ha explicado la colaboradora y lo ha leído en alto: “Pati, no estoy viendo nada, pero puedes decir con toda la libertad del mundo que no volveré a mirar a Kiko Hernández a la cara nunca más en la vida. Este es el único y ultimo mensaje que voy a mandar en mi vida”. ".¿Te das cuenta? Ay las comidas que las carga el diablo, antes de leer el mensaje te iba a decir que has estado mucho tiempo en mi casa y hay dos personas que te tienen adoran y me da tanta pena por lo que tu sientes por esas personas y ellas por mi”, ha sido la reacción de Kiko Hernández.

El colaborador le ha lanzado un claro mensaje a la que era su amiga: “Te voy a decir una cosa: no hace falta que me mires a los ojos, hasta lo voy a poner por contrato no coincidir contigo nunca. Me da mucha pena que te estás quedando sola, por la gente que te ha querido, que te quedes tan sola y desprotegida y que hagas el ridículo”. Y es más claro que nunca: “Lo que más me duele es que tengas que utilizar a una persona y no me lo digas a mi a la cara, si alguna vez me cruzo contigo, no te preocupes que yo me cruzaré”.