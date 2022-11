Después de varias semanas en silencio y alejada del foco mediático, Tamara Falcó ha reaparecido este martes por todo lo alto en la presentación de la nueva colección de su firma TFP para Pedro del Hierro. Radiante, emanando serenidad y con las cosas más claras que nunca, la marquesa de Griñón ha dejado claro que Íñigo Onieva es un capítulo cerrado en su vida y no existe ni la más remota posibilidad de que retome su relación con él "por prescripción facultativa": "Le deseo lo mejor, pero yo quiero seguir con mi vida. Le he perdonado como cristiana y mujer también, pero simplemente es como una etapa pasada de mi vida" ha confesado.

"Creo que todo pasa por algo y creo que al final esto también ha sido un aprendizaje, un crecimiento personal, y dadas las circunstancias he salido muy bien parada" ha añadido, explicando que a raíz del varapalo que se llevó tras su ruptura con el empresario, ha "crecido" como persona y se ha aferrado a todas las cosas "positivas" que la rodean, como su familia, sus amigos cercanos y su trabajo, para la socialité "un pilar muy importante" en el que se ha refugiado en sus momentos más convulsos.

Sin embargo, hay un detalle de su esperada reaparición que ha pasado (casi) desapercibido. Y es la canción que Tamara escuchó antes de enfrentarse a las preguntas de la prensa y zanjar de una vez por todas los rumores de una posible reconciliación con Íñigo, que hemos descubierto gracias a un 'despiste' de la diseñadora.

Y es que mientras posaba para las cámaras no se dio cuenta de que su iwatch seguía en marcha, revelando que la hija de Isabel Preysler es fan de J.Balvin y María Becerra, ya que 'Qué más pues?' es el tema que sonaba en su teléfono durante la presentación.

Un reggeaton con una letra de lo más reveladora que, inevitablemente nos ha recordado a Tamara y a Íñigo: "¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigue' soltera o ya tiene' marido? (..) Te perdí el rastro por distraído (...) Tú sigues siendo el mismo engreído, No es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. Y ahora, ¿qué más pues? Me he ido (...) Aunque no parezca, esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido". ¿Casualidad o un mensaje encubierto a su exnovio?