First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Sin embargo, no todos los comensales son totalmente sinceros. Álvaro acudió al programa en busca de una chica con la que conectar. Allí se encontró con Antía, que en realidad estaba en busca de un “cani sin futuro”. Durante la cita, ambos han compartido sus gustos y aficiones. A Antía, original de Galicia, le gusta viajar y ha vivido en Málaga y Tenerife, lo que le ha generado cierta confusión a Álvaro. “Tengo un amigo que está en Tenerife y ahora va a Mallorca, que está al lado”, afirmó con seguridad el comensal. Su cita, respondió, atónita: “Bueno, al lado… están en la otra punta”. “Bueno, pero son islitas, da igual”, replicó Álvaro. Fuera de cámaras, Antía confesaba que lo que más le gustaba era la espontaneidad de su cita. Sin embargo, con él afirmaba que “le van más los rollos que las parejas”. En ese momento, Álvaro se levantó de su asiento para ir al baño.

El chico del first dates ni de coña ha llamado a la abuela literalmente que la voz era una amiga suya fingiendo ser abuela... que cosa mas rara acabo de ver #FirstDates15N — CarlosGaga 🐯🤍 (@AlocadoPorGH) 15 de noviembre de 2022

“La persona más importante de mi vida es la de mi abuela y su opinión es la que más me importa. Si a mi abuela no le gusta no tendría nada con esa chica”, comentó la comensal una vez terminada la cita. Una vez en el baño, Álvaro llamó a su abuela y le dio sus primeras impresiones sobre Antía: “Es muy rara. Quiere como estar conmigo y con más gente a la vez. Como que si le pones los cuernos ya le da igual”. A su abuela parecía solo importarle una cosa: “¿La niña come? Dile que tu abuela le puede hacer de comer”.

Toda esta situación no pareció convencer del todo a los espectadores, que señalaban que lo que acababan de vivir era una broma. “El chico del first dates ni de coña ha llamado a la abuela literalmente que la voz era una amiga suya fingiendo ser abuela... que cosa más rara acabo de ver”, publicaba un seguidor del programa a través de su cuenta de Twitter.