Aitana cerró la gira de su “11 Razones+ Tour” el pasado septiembre con una doble actuación en el WiZink Center. Con tan solo 23 años, la catalana ha realizado colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Sebastián Yatra, David Bisbal o Sangiovanni, artista italiano con quién sacó su última canción “Mariposas”. Desde su salida de la academia de OT, Aitana ha destacado entre todos sus compañeros y tuvo que hacer frente a la fama de un día para otro.

La artista ha alcanzado la fama a nivel internacional y ha decidido dar el salto a otras disciplinas artísticas. Netflix ha contado con ella para protagonizar una comedia romántica que comenzó sus grabaciones en el mes de mayo y en la que interpreta a una pianista que tiene problemas de convivencia con su vecino, que no aguanta los ruidos. La narrativa causó enorme revuelo tras el anuncio, ya que la historia es muy similar al caso real que vivió su compañera de concurso, Ana Guerra.

Ahora, después de la vuelta a una calma relativa, Aitana ha concedido varias entrevistas de distintos estilos. Una de estas charlas la ha llevado a cabo con los dos integrantes del podcast “La Pija y la Quinqui”, al que acuden invitados relevantes a hablar sobre temas y situaciones cotidianas con un toque humorístico. Mariang, una de los dos componentes del dúo encargado del programa- confesó en un momento de la conversación a Aitana lo que había significado para ella su edición de Operación Triunfo: “A mí me salvó la vida el directo 24 horas de Operación Triunfo 2017”.

Su compañero, Carlos, seguía la conversación: “a mí me dan ganas ahora de llevarte a las rebajas”. Mariang continuó con su anécdota: “Para mí esas rebajas fueron un antes y un después. Que hubiese un millón de personas o más viendo cómo gente se compraba ropa”. Aitana contó entonces lo que había detrás de ese momento: “Nos dieron como 200 euros, que es un montón de dinero, y nos dijeron que no nos viniéramos arriba porque teníamos un tope”. Carlos le contestaba: “Sabiendo la audiencia que teníais ese dinero es una mierda”. Aun así, Aitana le daba su punto de vista: “A mí mi madre me daba cincuenta euros para ir a comprar ropa nueva de invierno y es verdad que luego volvía a casa con tres cosas, pero era como “madre mía”.